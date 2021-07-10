«Я сделала песню за один день!»: Манижа об истинной причине участия в отборе на Евровидение

«У меня 9 марта должен был быть концерт, продажи шли очень плохо, потому что люди в связи с пандемией неохотно берут билеты из-за риска переноса мероприятий. Я подумала: »На Евровидение ехать не хочу, но участие в национальном отборе попиарит мой концерт«. Мы не задавали вопросов, почему отбор начали готовить за несколько дней, почему именно 8 марта. Поверьте, для нас это просто была возможность заявить о себе», - призналась Манижа, пишет RUS.TVNET.lv.

Оказалось, что и конкурсная песня была написана невероятно быстро.

«Я сделала песню за один день! Раньше я могла делать трек месяцами, а теперь уверена, что и пять за день - это реально! Благодаря этому опыту я научилась в аврале творить», - отметила певица.

После конкурса она понимает, что не стоит надеяться, что сейчас люди побегут на твои концерты.

«Один конкурс не даст тебе этого - нужно работать. Я много трудилась, чтобы попасть на »Евровидение«. Теперь понимаю, что нужно так же продолжать, чтобы были стадионы. Я верю, что у меня будет европейский тур. И уверена, что сохраню русский язык в своих песнях и иностранцы будут их слушать», - резюмирует Манижа.