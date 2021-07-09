Аферисты развели пожилых родителей братьев Меладзе на крупную сумму

Родители братьев Валерия и Константина Меладзе попали на удочку телефонных мошенников. Аферисты обманули пенсионеров на 300 тысяч рублей (3400 евро). Как сообщил источник в правоохранительных органах, злоумышленники звонили пожилым людям под видом ближайших родственников, попавших в беду.

По данным пресс-службы МВД, в минувший четверг 87-летнему Шоту Меладзе поступил звонок от мошенницы. Девушка представилась его племянницей Наташей и сообщила, что попала в страшное ДТП.

Затем «родственница» передала трубку якобы старшему следователю центрального управления МВД. Он заявил, что авария произошла по вине Натальи, и теперь пострадавшая сторона требует от нее один миллион рублей (11 340 евро).

Растерянные супруги пояснили аферистам – у них на руках есть только 300 тысяч (3400 евро). Злоумышленники согласились забрать эту сумму. Позже за деньгами, завернутыми в постельное белье и полотенце, приехал неизвестный мужчина, который представился сотрудником полиции.

Спустя время оторопевший Меладзе созвонился с дочерью. По ее словам, никакой аварии не было, и с Натальей все в порядке. Узнав об этом, пенсионеры сразу же обратились в полицию, описав внешность мнимого полицейского.



