Молодая жена Игоря Николаева раскрыла правду, почему певец так располнел

В последнее время Игорь Николаев поражает поклонников своим видом. Мол, знаменитый музыкант сам на себя не похож - он сильно располнел. Поклонники то и дело интересуются здоровьем кумира в блоге его молодой жены Юлии Проскуряковой. На днях артистка решила расставить точки над i и впервые рассказала о том, что сейчас происходит в их семье и почему ее именитый супруг действительно поправился.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова долгое время находились на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. За это время супруги еще больше сблизились. «Да, мы еще больше сплотились. Было так приятно, что ни Игорю, ни мне не надо было куда-то бежать, спешить. Нам еще повезло, у нас есть загородный дом, и мы не были заперты в четырех стенах, могли выйти, погулять, поиграть в бадминтон», – поделилась молодая жена 61-летнего музыканта.

По ее словам, именно спорт помог им прийти в форму. «На самоизоляции мы, как и многие, немножко поправились – да, мы склонны к полноте, надо постоянно следить за весом. Обычно спасает, что Москва - город пробок, суеты, хаоса, нормально поесть не успеваешь. А когда дома находишься, то смотришь фильм и ешь, читаешь и ешь. Но вот благодаря ракеткам и воланам мы уже схуднули на пару килограммов», – говорит она.

К слову, раньше дочка звезд Вероника знала, что папа часто пропадает на гастролях. Каждое его возвращение домой девочка ждала, как праздник. Но во время самоизоляции малышка привыкла, что папа всегда дома. «Теперь, как только я собираюсь куда-то отъехать, Ника сразу по каким-то мелочам это вычисляет, идет в гардеробную и прячет мои джинсы, чтобы я не ушел. Это так трогательно!», – рассказывал Николаев.

Он рад, что смог побыть с семьей. «Хотя я вообще имею право сидеть дома и кайфовать: скоро стану пенсионером. Правда, размер пенсии пока не знаю. Но в любом случае у меня заслуженный отдых», – говорит артист.



