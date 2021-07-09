Скончался известный эстонский диджей DJ Baloo
Вчера от остановки сердца ушел из жизни известный в начале 2000-х dj, музыкант, аранжировщик, шоумэн – Dj Baloo (Алексей Мишков), сообщается в Facebook-сообществе «Таллиннцы».
Вчера от остановки сердца ушел из жизни известный в начале 2000-х dj, музыкант, аранжировщик, шоумэн – Dj Baloo (Алексей Мишков), сообщается в Facebook-сообществе «Таллиннцы».
DJ Baloo умер от остановки сердца 8 июля в 4.00 утра. Прощание пройдет во вторник, в 12.00 в морге Кохтла-Ярве (Рави, 10c).