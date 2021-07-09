Пророчество Ванги: когда закончится коронавирус

Sib.fm рассказывает, когда ждать не только финала третьей волны заболеваемости, но и изобретения лекарства от инфекции.

Ванга, если верить исследователям ее пророчеств, предсказала не только начало, но и окончание пандемии коронавируса. Правда, согласно прогнозу болгарской ясновидящей, человечество должно было справиться с COVID-19 еще в марте этого года. Фигурировала даже конкретная дата – 20 марта. Но вот уже лето, а третья волна заболеваемости уносит всё больше жизней по всему миру.

Как Ванга предсказала пандемию коронавируса

Пандемия коронавируса началась в китайском Ухане. Первые случаи заболеваемости новым опасным вирусом подтвердили 1 декабря 2019 года, уже в 2020-м он начал активно распространяться по всему миру.

Предсказания Ванги о начале пандемии подтверждают сразу несколько человек. Так, Нешка Стефанова Робева заявила, что незадолго до своей смерти Ванга сказала ей: «Нешка, корона будет повсюду».

Существует ряд записей слов Ванги, в которых исследователи также видят пророчества, касающиеся COVID-19. Вот одна из них: «Болезнь охватит весь мир и затронет огромное количество людей, но вскоре исчезнет. Это потому, что к 2021 году солнечная активность резко снизится».

Кум Ванги и журналист Сергей Косторной утверждает, что провидица однажды сказала ему о значимом событии «‎в год пяти двоек» или как она еще назвала его «‎год-зеркало» (предполагается, что имеется в виду 2020 год). «Беда придет от "желтых". Планета будет охвачена некой страшной болезнью из прошлого, которая за короткий период сможет забрать жизни огромного количества людей. Они будут падать прямо на улице и умирать», — передал Косторной слова Ванги.

Когда Ванга предсказала конец пандемии COVID-19

Тот же Сергей Косторной в прошлом году говорил, что, согласно пророчеству Ванги, пандемия коронавируса «‎отступит 20 марта 2021 года». Но сегодняшняя статистика заражений и смертей говорит об ошибке, которая могла закрасться как в пророчество ясновидящей, так и в понимание его значения самого журналиста.

То есть ясновидящая не увидела реальности?



