Творческий подход: дизайнера доставили в больницу с огурцом в кишечнике

Огурец застрял в недрах тела 35-летнего дизайнера из московского района Некрасовка. В больничных условиях инородный предмет извлекли без особых проблем.

Как стало известно «МК», мужчина делит свою квартиру с другом. По семейному статусу оба – холостяки. В понедельник приятель около полудня отправился в поликлинику. А когда вернулся домой, то застал друга в полной растерянности. Оказывается, он поместил в задний проход небольшой огурец, который провалился в глубины и застрял. Несчастный пытался справиться с проблемой спринцовкой – не помогло. Он попросил вызвать «скорую помощь».

– Я смеялся очень долго, спрашивал, зачем он это сделал, – позже рассказывал приятель травмированного. – Тот скрыл подоплеку, сказав лишь, что ему не до смеха.

Со слов друга, это первый неудачный опыт пострадавшего. В больнице овощ вытянули щипцами и в тот же день пациента отпустили. Мужчина пообещал всем, что больше не будет экспериментировать с телом.



