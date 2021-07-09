Пт, 9.07.2021
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В Сети не узнали Наташу Королеву на новом видео: какое счастье, что есть фотошоп!

Наташа Королёва. ФОТО: Matytsin Valery/COVI

Популярную певицу Наташу Королеву подписчики часто критикуют за использовании фильтров в соцсетях. Артистка предпочитает не отвечать на негативные комментарии, пишет «Сегодня».

Наташа Королева на фото в Instagram всегда выглядит моложе своих лет. Пока одни поклонники просят рассказать секрет молодости, другие обвиняют артистку в использовании фотошопа. Новая публикация не стала исключением. Наташа Королева опубликовала новое видео, которое в Сети стали обсуждать.

Певица опубликовала видео Instagram, на котором она вместе с командой едет на съемочную площадку.

В комментариях подписчики в очередной раз попросили певицу меньше использовать фильтров, отметив, что сейчас она сама на себя не похожа.


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