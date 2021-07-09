В Сети не узнали Наташу Королеву на новом видео: какое счастье, что есть фотошоп!

Наташа Королева на фото в Instagram всегда выглядит моложе своих лет. Пока одни поклонники просят рассказать секрет молодости, другие обвиняют артистку в использовании фотошопа. Новая публикация не стала исключением. Наташа Королева опубликовала новое видео, которое в Сети стали обсуждать.

Певица опубликовала видео Instagram, на котором она вместе с командой едет на съемочную площадку.

В комментариях подписчики в очередной раз попросили певицу меньше использовать фильтров, отметив, что сейчас она сама на себя не похожа.



