Пять известных советских актрис, которые сошли с ума

Татьяна Самойлова

Блистательно исполнившая роль Вероники в картине «Летят журавли» Татьяна Самойлова обрела не просто всесоюзную, но и мировую славу, ведь фильм получил приз Каннского кинофестиваля. Потом будут роли в «Неотправленном письме» и «Анне Карениной». Всего актриса снимется в 18 лентах, но Вероника и Анна Каренина навсегда останутся самыми яркими ее образами. Несмотря на три официальных брака, Татьяна Евгеньевна всю жизнь чувствовала себя одинокой. А единственный сын затаил на мать обиду, ведь когда-то она отдала его в интернат: после развода с его отцом Самойлова постоянно ездила по стране, чтобы заработать денег на жизнь. А позже уже взрослый Дмитрий Самойлов уехал в США. Впрочем, в последние годы жизни актрисы они все же общались, пусть и редко. Но тогда она уже впустила в свою жизнь алкоголь, повлиявший на мозг. Татьяна Евгеньевна могла выйти на улицу и потеряться. Так случалось несколько раз. Находили ее в больнице – то одной, то другой. В клинике она оказалась и в день своего 80-летия – 4 мая 2014 года. Но на этот раз домой уже не вернулась.

Татьяна Самойлова. Фото: кадр из фильма «Анна Каренина» ФОТО: скриншот видео

Наталия Богунова

Ее считали одной из самых красивых и талантливых актрис советского кино. Но после заметной роли Светланы Афанасьевны в «Большой перемене» почти перестали снимать. Уже позже откроется правда: актрисе мешал диагноз «шизофрения». Она всегда была закрытым человеком, ни с кем не дружила, поэтому о недуге почти никто не знал. Какое-то время она еще могла работать, периодически ложась в клинику.

Наталия Богунова. Фото: кадр из фильма «Большой перемене» ФОТО: скриншот видео

В 1990-2000-х, когда она уже не снималась и не работала в театре, работа для нее все же находилась. Наталия не бедствовала, периодически появлялась на кинофестивалях и даже в ток-шоу. Жалела только о не сложившейся личной жизни и отсутствии детей. Но когда погибла ее мать, случайно выпав из окна, психическое состояние Богуновой ухудшилось. Пока она лежала в больнице, некие мошенники попытались присвоить себе ее московскую недвижимость. К счастью, квартиры удалось отстоять. Наталья накопила денег на заграничный отпуск и отправилась на Крит – поправить здоровье и набраться сил. Там 65-летнюю актрису и настигла смерть от инфаркта миокарда.

Екатерина Савинова

Однажды, во время очередной киноэкспедиции Екатерина купила в ближайшей деревне парное молоко. Выпила, не прокипятив, и заразилась бруцеллезом. Позже это заболевание спровоцировало шизофрению. Савинова горстями пила таблетки, продолжала по возможности работать и страшно боялась заразить сына Андрея Ташкова – ей казалось, что это может передаться мальчику. Периодически в ее голове возникали голоса, которые что-то «советовали». И однажды Савинова незаметно от родни уехала в Новосибирск к сестре.

Екатерина Савинова. Фото: кадр из фильма «Приходите завтра» ФОТО: скриншот видео