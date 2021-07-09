ФОТО ⟩ Женится: Моргенштерн попросил руку и сердце у своей возлюбленной

«Женщина моя любимая, будешь моей женой?»

— обратился Алишер.

«Ну, я подумаю», — застенчиво ответила Дилара, после чего произнесла заветное — «Да».

На серьезный шаг Моргенштерн решился в присутствии друзей и родных. Во время торжественного момента мама Алишера с замиранием ждала ответа потенциальной невестки.

Стоит отметить, что это уже не первое предложение. В прошлый раз на одно колено становилась именно Дилара. Как девушка сама признается, ей хотелось, чтобы этот момент был поистине необычным. Можно с полной уверенностью сказать, что оба предложения нельзя назвать банальными.

«Мы часто говорили о семье и свадьбе. Я знала, что мы должны скоро пожениться. Хотелось, чтобы этот момент был действительно особенным, смешным, ярким, неожиданным. Идея — сделать ему предложение первой показалась мне гениальной, я решила превратить его шутки в реальное событие и не прогадала. Но с самого начала меня это немного смущало. У меня есть любимый мужчина и я хочу предложение! И я получила то, что хотела, хотя не просила об этом», — написала девушка на своей странице в Instagram.

Новость о грядущей свадьбе вызвала шквал комментариев в социальных сетях. Пару поздравили не только поклонники, но и коллеги по шоу-бизнесу. «Я буду тискать маленьких моргенов», — написал блогер Даня Милохин. «Какие мы все-таки милые, счастья вам!»; «Поздравляю! Вы самая крутая пара в российском шоу-бизнесе», — прокомментировали новую публикацию Дилары подписчики.

Сейчас пару ждут приятные хлопоты — подготовка к торжеству. Дату будущей свадьбы молодые пока не объявили. Место проведения мероприятия также неизвестно. Возможно, влюбленные захотят сыграть свадьбу в Москве, где они сейчас проживают, или в Уфе — на родине музыканта. Выбор также может упасть на одну из жарких стран — Моргенштерн и его избранница любят путешествовать, пишет Пятый канал.



