В неприличной позе: врач рассказал, как надо работать за компьютером

Наверняка вы замечали, как в голливудских фильмах менеджеры и их начальники закидывают ноги на стол. Мало кто знает, но именно эта поза наиболее безопасна для здоровья ног и является отличным способом профилактики варикозной болезни, сказал в интервью «МИР 24» хирург-флеболог Армен Авакян.
«По сосудам кровь движется сначала от сердца к тканям и органам, наполняя их кислородом и питательными веществами, а затем возвращается к нему, нагруженная продуктами обмена веществ и углекислым газом. Артерии отвечают за движение крови от сердца, а вены – за обратный отток к нему. Проблемы с венами нижних конечностей у человека появились из-за того, что он научился ходить прямо на двух ногах. Ведь кровь по венам движется снизу вверх, ей приходится постоянно преодолевать силу гравитации. Поэтому врачи-флебологи для профилактики рекомендуют пациентам стараться почаще удерживать ноги в возвышенном положении. Когда мы сидим, закинув ноги на стол, улучшается движение венозной крови», – говорит специалист.
По словам медика, работать в офисе так вряд ли получится, а вот удаленным сотрудникам из дома – в самый раз. Сидеть в положении нога на ногу, скрещивать ноги или класть под себя не стоит. В этих случаях кровоток может ухудшиться из-за лишнего давления на сосуды.
«Если вы работаете удаленно из дома, периодически удерживайте ноги выше уровня сердца, чтобы способствовать кровотоку. В офисе же можно носить компрессионный трикотаж, например, гольфы. Они стимулируют движение крови в венах нижних конечностей и не дают ей застаиваться. В течение рабочего дня каждый час делайте перерывы на разминку: совершайте небольшие прогулки по офису, но лучше выходите на улицу, если погода позволяет», – говорит Авакян.
Для профилактики варикозной болезни медик советует вести здоровый и активный образ жизни. Регулярные тренировки, езда на велосипеде, катание на роликах, скандинавская ходьба, плавание – все это помогает избежать венозных заболеваний.
«Именно мышечные сокращения способствуют движению крови по венам ног. Старайтесь почаще гулять: возьмите в привычку ежедневные получасовые прогулки утром и вечером. Следите за своим рационом питания, ограничивайте прием тяжелой пищи, кофе и не злоупотребляйте алкоголем», – заключил врач.
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