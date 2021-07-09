В неприличной позе: врач рассказал, как надо работать за компьютером

«По сосудам кровь движется сначала от сердца к тканям и органам, наполняя их кислородом и питательными веществами, а затем возвращается к нему, нагруженная продуктами обмена веществ и углекислым газом. Артерии отвечают за движение крови от сердца, а вены – за обратный отток к нему. Проблемы с венами нижних конечностей у человека появились из-за того, что он научился ходить прямо на двух ногах. Ведь кровь по венам движется снизу вверх, ей приходится постоянно преодолевать силу гравитации. Поэтому врачи-флебологи для профилактики рекомендуют пациентам стараться почаще удерживать ноги в возвышенном положении. Когда мы сидим, закинув ноги на стол, улучшается движение венозной крови», – говорит специалист.