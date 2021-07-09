«Есть люди, умеющие жить без правил»: бывшая жена Валерия Меладзе прошлась по Альбине Джанабаевой

Ирине и Валерию Меладзе с годами удалось поладить, но женщина еще не уверена в том, сумела ли простить Альбину.

«Ну есть она и есть в этом мире. Я с ее именем не засыпаю. Она мне жить не мешает. Ну вот есть такие люди. Они умеют жить без каких-либо правил. Дикой ненависти у меня к ней нет», — разоткровенничалась бывшая жена Валерия на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

Напомним, в нулевых Альбина входила в состав группы «ВИА Гра», продюсером которой является брат Валерия — Константин Меладзе.

По словам Ирины, некоторые солистки делали все, чтобы привлечь внимание и Константина, и Валерия.

«Начало нулевых, шла съемка в Киеве. На ней присутствовали Костя и одна дама, которая вела себя самым неприличным образом. На глазах у всех она приставала к продюсеру. Самое отвратительное, что я ей не мешала! — вспомнила экс-жена Валерия Меладзе. — Костя был сильно смущен. Я устроила скандал бывшему мужу, спросив у него, мол, что вообще происходит. На продюсера шла атака. Я была шокирована. На второй день съемок я взяла с собой Яну (жену Константина Меладзе, — прим. «СтарХита»), и эту девицу пришлось поставить на место», — вспоминает Ирина.



