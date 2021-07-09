Блеск и нищета шоу-бизнеса: «разлучница» Макеева годами копит долги, а молодая жена Петросяна не платит за элитную квартиру

Так, например, Алексей Долматов, он же рэпер Гуф, недавно угодивший в грандиозный скандал с бывшей женой (вроде как обещал снова жениться, а потом раз - и в кусты), вовсе не отличается финансовой пунктуальностью. Налоги он не платил с 2014 года - ни за недвижимость, ни за тачки, которыми регулярно хвастается в своем Инстаграме. В итоге за несколько лет набежал приличный счет: к оплате - 123 тысячи рублей (1 382 евро), и эта сумма растет с каждым днем из-за пеней.

Похожая история у актрисы Анастасии Макеевой. Счастливая молодая жена, ради которой ее избраннику пришлось уйти из семьи с четырьмя детьми, три года игнорирует «письма счастья» от ФНС с обязательными платежами за машины, землю и дома-квартиры. Таким образом, у «разлучницы» образовался долг в 104 тысячи рублей (1168 евро).

Растет дыра в бюджете и у семьи тяжелобольной Анастасии Заворотнюк. Уже несколько лет актриса не может заплатить по счетам от налоговой, хотя сумма не самая критичная: 50,6 тысяч рублей (568 евро). Кроме того, не до налоговых трат и дочери «прекрасной няни» Анне Заворотнюк: за элитную квартиру в Москве, где она недавно закончила ремонт, девушка должна 81,5 тысячу (915 евро): эта сумма копится аж с 2015 года.

Между тем, как выяснила «КП», финансовые сложности есть и мужа Анастасии, фигуриста Петра Чернышева. Налогоплательщик он ответственный, но сейчас вынужден закрывать бизнес. Сразу две компании - ООО «Айс» (услуги такси) и ООО «Мир профессионального фигурного катания» находятся в процессе ликвидации налоговой службой. Причина в обоих случаях одна и та же - юридический адрес фирм не соответствует фактическому.

Как выяснилось, есть долги и у Татьяны Брухуновой. Молодая жена Евгения Петросяна, которому предстоит очередная судебная битва с Еленой Степаненко за нажитое в браке имущество, не оплатила квитанцию почти на 93 тысячи рублей (1044 евро) - это, судя по всему, налог на квартиру в Москве, причем, всего за один год. Исходя из ставок налога на жилье в российской столице, такие апартаменты могут стоить около 46 млн рублей (517 000 евро).

А вот Анастасия Волочкова, хоть и не выбралась из «черного списка», но существенно сократила свою задолженность. Если год назад у балерины была недостача по налогам на 350 тысяч рублей (3932 евро), то в этом году - всего 145,3 тысячи (1632 евро). Королева шпагатов закрыла платежки по столичной квартире и транспортному налогу, однако все еще должна более 50 тысяч рублей (561 евро) за дом и участок в Московской области, 54 тысячи (606 евро) - за «позолоченные» апартаменты в центре Питера и 27 тысяч (303 евро) - за два десятка (!) квартир в Астрахани. Как рассчитаться, Волочкова, похоже, уже придумала: недвижимость в городе на Волге она продала, а гнездышко в Северной столице решила сдать в аренду за 500 тысяч рублей (5617 евро) в месяц.



