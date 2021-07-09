«Когда меня мыли, кожа слезала, как бумага»: директор МакSим раскрыла жуткие подробности болезни

Болезнь настигла не только певицу МакSим, но и некоторых членов ее команды. Так, директор звезды Маргарита Соколова все эти дни лежала в клинике, где в буквальном смысле боролась за жизнь. По словам женщины, ситуация была настолько серьезной, что несколько дней она не могла встать с кровати и сходила с ума от сильных болей.

«На третий день после начала заболевания я пошла выпить воды. И в один момент полностью отключилось сознание. Очнулась я, лежа на полу, страшно болела голова. При падении я сильно ударилась. Пролежав так какое-то время, я попыталась встать и опять упала. Когда очнулась второй раз, поняла, что надо ползти к комнате сына. Сын встал и вызвал скорую. Я благодарна работникам скорой помощи, которые приехали за 10-15 минут. Они с трудом меня подняли», — начала свой рассказ Маргарита.

В больнице состояние Соколовой ухудшалось с каждым днем. Однако ей очень повезло и с медицинским персоналом, и с соседями по палате.

«Моя благодарность девочкам, с которыми я лежала в одной палате. Они меня и кормили, и поили, и в туалет водили. Никогда не забуду, как через восемь дней меня девчонки мыли в душе. Я не могла ходить, стоять, сидеть Посадили меня на пол и мыли губкой для посуды. Никогда этого не забуду! Первые восемь дней я обливалась потом, так, что он заливал глаза. Кожа на лице была припухлой и воспаленной от пота. Поэтому, когда меня мыли, она слезала, как бумага. А я плакала: от немощи, от радости, что люди у нас самые человечные на Земле», — поделилась Маргарита.

Сейчас женщина уже дома рядом с близкими. Поклонники уверены, что Маргарита намекнула и на улучшение состояния МакSим. В конце своего длинного послания она пообещала, что вскоре поделится очень хорошими новостями. Напомним, что артистка уже много недель находится в больнице. Она лежит в реанимации и подключена к аппарату ИВЛ.



