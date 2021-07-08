С вещами на выход: Ксения Бородина оставит мужа ни с чем при разводе

Слухи о семейных проблемах Ксении Бородиной – больше не слухи: на едином портале мировых судей Москвы появилась информация о предстоящем бракоразводном процессе. Ксения Кимовна Омарова (именно так по паспорту зовут телеведущую) подала иск к мужу еще в конце июня, тогда же оплатила госпошлину, но зарегистрировали дело лишь на днях. Пока еще законные супруги встретятся в суде 19 июля, где с ними проведут беседу и дадут месяц на раздумья.

То, что процесс состоится в мировом суде, для опытных юристов говорит о многом. Как объяснял в свое время звездный адвокат Сергей Жорин на примере развода Полины Гагариной, мировой суд занимается разделом имущества стоимостью до 50 тысяч рублей (565 евро).

«Это значит только одно: делить все, что было нажито совместно, муж и жена в этом процессе не будут. Кроме того, у них нет спора о воспитании и месте проживания общего ребенка, иначе этим делом занимался бы районный, а не мировой суд, – подчеркивал Жорин. – Развод через мировой суд занимает, в среднем, до трех месяцев, а через районный, где решаются имущественные вопросы, – минимум, полгода».

Отсутствие споров о разделе квартир, домов, машин и прочих общих богатств может означать только два варианта развития событий: либо Бородина с мужем мирно договорились обо всем с помощью нотариуса, либо у них заключен брачный контракт. Сама Ксения в соцсетях неоднократно высказывалась на эту тему: мол, почему бы и нет – такой документ может быть полезен, если у партнеров разные доходы. Как правило, в условиях такого договора прописывается, что купленное одним из супругов имущество остается за ним и после развода. Заключить брачный контракт можно в любой момент, и повод для этого у Ксении был.

В июле 2016 года после публичного скандала с изменой мужа Бородина уже подавала иск о разводе, но спустя четыре дня забрала заявление. Кстати, тогда расторгать брак пары должен был районный суд (а не мировой), а значит, в процессе пришлось бы делить семейное имущество. Чем не повод заключить брачный договор, который избавит от внимания прессы и баталий в суде?

Так или иначе, теперь Курбан Омаров, который по закону мог претендовать на половину загородного особняка в Подмосковье и даже зарплату жены в «Доме-2», при разводе ничего не получит. Как призналась Бородина подписчикам в Инстаграме, дом стоимостью более 30 миллионов рублей (339 055 евро) остался ей с двумя дочерями. Квартиры, купленные детям в браке, тоже разделу не подлежат – это имущество записано на наследниц. Как говорят в окружении звезды «Дома-2», гораздо более состоятельная Ксения смогла сделать так, чтобы муж ни на что не претендовал: из ее жизни Курбан Омаров ушел с машиной и парой чемоданов. Кстати, по официальным данным, автомобиль, которым супруг частенько хвастал в соцсетях, записан на другого человека.



