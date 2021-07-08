«Взял лучшее от своих родителей»: Шепелев показал новое фото Платона

В личном аккаунте в Instagram Дмитрий Шепелев опубликовал счастливый кадр – подросший Платон сидит у папы на спине, оба весело смеются. Этот снимок по-своему уникален, ведь на нем можно хоть немного рассмотреть лицо сына покойной Жанны Фриске. До этого телеведущий Платона показывал только со спины.

Это фото Шепелев сопроводил очень трогательным текстом. В нем он рассказал, что его старший сын вовсе не нуждается в жалости, которой его часто одаривают подписчики. Восьмилетний Платон, по словам отца, растет очень счастливым парнем.

«Мой сын Платон необыкновенно яркий, умный мальчишка, у него так много талантов и успехов в учебе, музыке, спорте! Его обожают семья, друзья, учителя, у него, я знаю, большое будущее – он взял лучшее от своих родителей. Он живет насыщенной и яркой жизнью, перед ним открыт весь мир, его окружают достойные люди. Он солнечный, улыбающийся и не по годам мудрый человек. Платон достоин только восхищения и уважения. Я очень им горжусь», – написал счастливый отец.

При этом телеведущий отметил, что для него нет ничего хуже и унизительнее жалости, тем более, что никто из его семьи в таком сочувствии не нуждается. Подписчики тут же отметили, что этот снимок может стать настоящим подарком для родственников Платона по маминой линии, которые уже долгое время не имеют возможности общаться с мальчиком. Поклонники попросили Шепелева почаще показывать мальчика, чтобы все могли наблюдать, как он растет.

«Платона заочно жалеют, потому что он остался без мамы. И его жизнь скрыта от людей. Нет инфо, насколько он счастлив. Вот теперь, вы что то рассказываете и люди постепенно будут более адекватны. Вы больше показывайте и рассказывайте, и не только с затылка показывайте», «Жалеют что не общается с токсичным дедом. Им же видней как лучше. Я верю что все прекрасно у него и полная семья, брат и сестра!», – пишут в комментариях.



