Манижа рассказала, сколько потратила на выступление на «Евровидении»

Телеканал оплатил заявку за участие в конкурсе, перелет в Роттердам, где с 18 по 22 мая проходило «Евровидение», а также проживание в гостинице.

Как говорит Манижа, в этом году финансовая нагрузка на участников конкурса возросла из-за ситуации с коронавирусом. Музыкантов попросили снять резервное видео своего выступления. Это было необходимо на случай, если бы Европейский вещательный союз решил провести Евровидение онлайн. Из-за этого исполнители остались бы дома, а в эфире показали бы заранее записанные выступления.

«Сделать такое видео – тоже финансовая нагрузка. Ее мы с Первым каналом поделили пополам. Они предоставили техническую часть: студию, микрофоны, свет и так далее. За это большое спасибо», – сказала певица.

Ранее издание Wonderzine опубликовало статью «Почему выступление Манижи на Евровидении не радует», где помимо прочего говорилось о возможном покровительстве певицы со стороны бизнесмена Юрия Ковальчука, который якобы лоббировал исполнительницу. После этого Манижа заявила, что уважаемое ею издание «не побрезговало желтизной» и пообещала подать в суд иск о защите чести и достоинства. Главред Wonderzine и автор статьи Юлия Таратута, на это ответила, что представила информацию, которая показалась ей важной.



