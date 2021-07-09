Как пережить жару и не сойти с ума: ТОП-10 лайфхаков

Блюда, которые мы привыкли готовить при умеренных и низких температурах, для жары не подходят. В такую погоду рекомендуется употреблять больше холодных блюд. Пусть на вашем столе будут свежие овощи, фрукты, рыба, кисломолочные продукты. Лучше отказаться от тяжелой пищи, так как она требует больших энергозатрат на переваривание.
Холодные супы и легкие овощные закуски – лучший вариант для знойного лета. Большинство ингредиентов в них вообще не обрабатывается термически, поэтому они буквально переполнены витаминами.
Берегитесь теплового удара
Одна из самых больших опасностей, которые подстерегают нас в жаркий сезон – это тепловой удар. Его причиной становится нехватка влаги в организме и, как следствие, сбой терморегуляции. Если вы долго находитесь на жаре, работаете вблизи источника высокой температуры, носите одежду, которая препятствует испарению пота, не восполняете водный баланс в жару или занимаетесь физической активностью при высокой температуре воздуха, то риск получить тепловой удар возрастает. Важно уметь вовремя определить симптомы теплового удара и оказать пострадавшему первую помощь.
Первые симптомы перегрева – головная боль и головокружение. Сосуды расширяются и кровь начинается застаиваться. При этом человек может испытывать тошноту и даже рвоту. Одышка, потемнение в глазах, галлюцинации и даже потеря сознания – это тоже признаки теплового удара.
Чтобы избежать теплового удара, нужно соблюдать ряд простых правил:
- носите одежду светлых тонов – она не так притягивает солнечные лучи;
- старайтесь больше пить и всегда имейте при себе бутылку с водой;
- откажитесь от жирной пищи;
- исключите занятия спортом и тяжелый физический труд;
- без необходимости старайтесь не выходить из дома, особенно в самую жару – с 10 до 17 часов.
Важно уметь оказать первую помощь при солнечном или тепловом ударе. Вот краткая инструкция, которую стоит запомнить.
Первым делом нужно изолировать пострадавшего от повреждающего фактора – тепла: посадить в тени, вывести в прохладное помещение.
Вызовите скорую помощь. Не беритесь оценивать тяжесть состояния пострадавшего – даже если объективно человек чувствует себя неплохо, он должен быть осмотрен врачом.
Если сознание нарушено, нужно дать пострадавшему понюхать нашатырный спирт, потереть и ущипнуть за мочки ушей, слегка щелкнуть по носу.
Снимите с человека одежду, увеличивающую нагревание тела и стесняющую движения.
Откройте окна, чтобы обеспечить приток свежего воздуха.
Положите под голову пострадавшего валик из подручных средств.
Накройте тело влажной тканью.
Ко лбу и под затылок нужно положить холодные компрессы: холодное полотенце, кусочки льда, завернутые в ткань, специальный охлаждающий пакет, бутылку с холодной водой.
Если больной может передвигаться сам, поместите его под душ или в прохладную ванну.
Если передвижение затруднено, обливайте тело прохладной водой.
Главное развлечение в такую жару – это купание и принятие солнечных ванн. Но в стремлении получить красивый и ровный загар мы часто забываем о мерах безопасности. Все это может привести к серьезным солнечным ожогам, которые наносят большой вред организму. Чтобы подрумяниться, но не сгореть на солнце, нужно знать несколько правил.
Выбирайте правильное время для загара. Врачи рекомендуют загорать до 12 часов дня и после 16 часов. А вот время с 13 до 15 часов – период, когда прямые солнечные лучи наиболее опасны.
Загорать нужно постепенно. В первый раз выходить на солнце можно только на полчаса, максимум на час. Так кожа будет загорать постепенно и подготовится к солнечным лучам.
Обязательно пользуйтесь солнцезащитными кремами и спреями, их нужно наносить на кожу каждые два часа. Причем обрабатывать стоит не только тело, но и лицо. Лучше всего выбирать крема с SPF-защитой не менее 50.
Если вы все-таки получили солнечный ожог, то ни в коем случае не используйте лед или ледяную воду, не наносите на кожу скрабы, спиртосодержащие средства, не прокалывайте волдыри и не сдирайте облезающую кожу – так можно занести инфекцию.
Не мажьте места ожогов сметаной: после высыхания она образует на коже корку, которая еще больше раздражает поврежденные клетки. Если боль невыносима, примите обезболивающее или противовоспалительное средство и намажьте кожу специальным кремом от ожогов.
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