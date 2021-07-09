Как пережить жару и не сойти с ума: ТОП-10 лайфхаков

Как бы жарко ни было снаружи, в помещение должен поступать воздух, поэтому не держите окна полностью закрытыми. Днем оставляйте небольшую щель, а с позднего вечера и до раннего утра можно распахнуть окна настежь. Закрывайте их до того, как на улице станет жарко.

Увлажняйте все вокруг

Чтобы в жару стало легче дышать, регулярно увлажняйте воздух в квартире при помощи пульверизатора. Старайтесь распылять воду каждый час. На ночь можно намочить холодной водой простыни, а днем смочить футболку или другую надетую на вас одежду. Также можно опрыскать водой шторы.

Если у вас есть увлажнитель воздуха, то в него нужно налить ледяную воду и добавить кубики льда. Этот способ хорошо помогает охладить помещение.

Если дома нет кондиционера, не переживайте – его можно изготовить самостоятельно. Для этого возьмите простой бытовой вентилятор и поставьте перед ним бутылки с ледяной водой. Советуем все время иметь в морозилке запас льда или замораживать воду в бутылках, наполнив их на три четверти: так кондиционер, сделанный из вентилятора, получится еще эффективнее.

Чтобы охладить не только воздух вокруг, но и себя, можно использовать следующий лайфхак. Положите футболку в пакет и в таком виде отправьте ее в холодильник. Через 15 минут наденьте охлажденную футболку, а ту, что вы сняли, отправьте в холодильник. Меняйте футболки каждый час. Только не переусердствуйте: в жару легко простудиться!

Будьте осторожны с кондиционером

Если вам посчастливилось иметь дома кондиционер, не спешите включать его на полную мощность: это чревато неприятными последствиями. Ведь в сильную жару тоже очень легко заболеть, особенно если допустить резкий перепад температур.

Разница между температурой на улице и в помещении не должна быть больше десяти градусов. В противном случае слишком большой перепад температуры негативно скажется на здоровье, в том числе может привести к боли в горле.

Но это не единственная проблема, которую может доставить кондиционер. Важно не забывать регулярно чистить его от пыли и следить за заменой фильтров. Если вы в течение года не чистили устройство, то в нем накапливается пыль, после чего она разносится по всему жилищу. Это может спровоцировать аллергическую реакцию.

Людям с чувствительной кожей следует быть особенно осторожными. У них может случиться непредсказуемая реакция на кондиционер. Они покрываются пятнами, кожа начинает сохнуть и шелушиться. Так организм реагирует на микроскопические частички пыли, которые разносит охлаждающее устройство.

Меньше используйте бытовые приборы

Вся бытовая техника разогревает воздух в квартире. Постарайтесь пользоваться плитой, стиральной и посудомоечной машинами только поздно вечером и рано утром, а от духовки вообще лучше отказаться.