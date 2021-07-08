Скончался отец Роберта Дауни-младшего, который ребенком привел его в кино и приучил к наркотикам

Роберт Дауни-старший родился в 1936 году в Нью-Йорке. К 22 годам он успел отслужить в армии, стать чемпионом по боксу и драматургом, сочинявшим экспериментальные пьесы. А в двадцать пять лет начал снимать фильмы. Они не имели отношения к голливудскому мейнстриму и вообще к зрительскому кинематографу: это были абсурдистские картины, снятые на совсем небольшие деньги. Нью-йоркский андеграунд, контркультура чистой воды.

Впрочем, к концу 60-х Дауни-старший дорос до картин, выходивших в сравнительно широкий прокат. Так, одним из самых больших его успехов стала сатирическая комедия «Патни Суоп» о рекламной фирме, главой которой неожиданно становится единственный чернокожий сотрудник. Он меняет название конторы на «Правда и душа», запрещает принимать заказы от производителей алкоголя, табака и игрушечных пистолетов, и бизнес вопреки всему идет в гору. Правда, правительство начинает видеть в деятельности фирмы угрозу национальной безопасности. «Патни Суоп» произвел впечатление на многих кинематографистов (например, на молодого Джима Джармуша) и в 2016-м был включен в Национальный реестр фильмов (это особая честь: в него входят важнейшие для американской культуры кинокартины, их копии потом хранятся в Библиотеке Конгресса).

А в 1965-м на свет появилось самое известное произведение Дауни: сын, которого тоже назвали Робертом, и который ныне занимает вторую строчку в рейтинге самых кассовых актеров мира. Правда, карьера Роберта Дауни-младшего, перед тем, как пойти в гору благодаря блокбастерам студии Marvel, долгие годы уверенно шла под откос: он серьезно страдал от наркозависимости. А пристрастил его к наркотикам именно папа. Когда Роберту-младшему было шесть лет, отец уже давал ему курить марихуану.

Роберт Дауни-младший ФОТО: MARIO ANZUONI

«В доме было полно травы и кокаина, – вспоминал потом Дауни-младший – И когда мы с отцом вместе употребляли наркотики, мне казалось, он пытается выразить свою любовь ко мне единственным способом, который был ему доступен».

Заодно, впрочем, отец ввел Роберта-младшего в мир кинематографа: первую роль мальчик исполнил в папиной абсурдистской комедии «Загон», вышедшей в 1970-м. Ее героями были собаки, сиамский кот и пингвин, ожидавшие в загоне усыпления (всех животных играли актеры – например, пятилетний Роберт изображал щенка).

В 70-е творчество для Дауни-старшего постепенно начало отходить на второй план, а кокаин - выходить на первый.

«Десять лет кокаина круглые сутки, – откровенничал он с «Нью-Йорк пост» в начале 2000-х. – Я ничего не мог с этим поделать до 1981 года, когда моя ныне покойная жена поставила передо мной ультиматум. Я официально завязал. Мой сын периодически напоминает мне об этом. А я ему говорю: "Если это произвело на тебя такое впечатление, почему ты не поступишь также?"»

Ну что ж, как известно, в конце концов Дауни-младший поступил так же. Правда, проблемы с наркотиками, словно по наследству, передались его сыну Индио, которого задерживали с запрещенными веществами уже в середине 2010-х.

В 80-е и 90-е Дауни-старший, человек, достаточно известный в кинематографических кругах, начал сниматься в крупнобюджетных голливудских фильмах: сыграл в «Ночах в стиле буги» П.Т. Андерсона (в том фильме герой Дона Чидла получил фамилию Суоп именно в честь старой картины Дауни-старшего), потом Андерсон пригласил его в «Магнолию». Еще он снимался в «Аве Цезарь», «Семьянине», «Как украсть небоскреб». Но речь во всех случаях идет о маленьких ролях.

Роберт Дауни-старший умер на 86 году. Он скончался во сне в своем доме в Нью-Йорке.



