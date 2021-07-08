Лежал с двумя катетерами в венах: невероятно располневший Николаев рассказал о тяжелой болезни

Наконец Николаев решил поделиться информацией из первых уст и рассказал, что ему пришлось пережить за последние месяцы. Оказывается, певец переживает последствия тяжелой болезни.

Весной прошлого года Игорь Николаев оказался на больничной койке с двусторонней пневмонией и стал постоянным героем новостей, но сам не давал никаких комментариев относительно своего состояния. «Мне тогда поставили диагноз не коронавирус, а двусторонняя пневмония. Я оказался в »авангарде« - вместе с Левой Лещенко и Надей Бабкиной. Мы были как первопроходцы, как первые космонавты, которые улетели в нечто неведомое - не в космос, а в ковид», - рассказал Николаев KP.RU .

Сентябрь 2020 ФОТО: Mikhail Tereshchenko

Звездного пациента поместили на первый этаж Коммунарки. Его коллега, Лев Лещенко, в то же время лежал там на седьмом этаже. По словам Николаева, он периодически справлялся о здоровье Лещенко, а еще смотрел сериалы и читал книги. Чувствовал себя он вполне сносно, проблем с дыханием не было, беспокоили только постоянные перепады температуры тела. «Самые неприятные симптомы - перепады температуры: то очень высокая, то очень низкая. И мерзковатая погода за окнами не радовала - то поземка, то мокрый снег. Но депрессии у меня не было. Хотя я лежал с двумя катетерами в венах», - поделился Николаев.

Артист добавил, что за время лечения он появлялся на телевидении так часто, что даже устал от этого. «Весь вечер на манеже» были только Николаев, Бабкина и Лещенко, добавил музыкант.

К счастью, Игорь Николаев поправился и вернулся домой к молодой супруге. Тем не менее, последствия перенесенного коронавируса, видимо, беспокоят его до сих пор. Весной в Инстаграме его жены, Юлии Проскуряковой появилось видео, на котором звездное семейство идет по знаменитой «Босоногой тропе» в Латвии. Николаев, задыхаясь, еле плетется позади бодрой жены и дочери.



