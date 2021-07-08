«Очень хочу стать матерью»: певица Азиза нашла донора яйцеклеток

По словам исполнительницы, стать мамой естественным путем у нее не получается, помощи она решила поначалу просить в семье. Но племянницы отказали предоставить родственнице свои яйцеклетки, чего она ну никак не ожидала. В момент отчаяния пришла благая весть — незнакомка из-за границы согласилась стать донором.

«Я очень хочу стать матерью! Хочу подарить любимому ребенка. Вот как точно пойму, что смогу это сделать, тогда и пойду в ЗАГС», — утверждает звезда.

Как отметила Азиза, она была разочарована поведением племянниц, оттого с еще большей радостью готова принять помощь иностранной благодетельницы. Сейчас знаменитость и ее молодой жених думают, как осуществить встречу с этой женщиной, ведь из-за коронавируса границы закрыты. Как только это будет возможно, Азиза пригласит донора в Москву или сама прилетит к ней, чтобы довести дело до конца.

Александро Лортэ родился в России, но в Италии живет уже давно. Там они с братом владеют рыбным рестораном. Возлюбленный Азизы — творческий человек. Он пишет стихи и музыку. К слову, Лортэ — псевдоним, который придумала 40-летнему красавцу 57-летняя невеста. В действительности фамилия Соколов. Готовясь к свадьбе, Азиза не скрывает эмоций и признается, что давно не чувствовала себя настолько счастливой, пишет Пятый канал со ссылкой на Sobesednik.ru.



