Ср, 7.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

«Мне очень плохо, я в реанимации»: звезда «Брата-2» Александр Дьяченко борется за жизнь

Александр Дьяченко ФОТО: Instagram
Две недели назад 56-летний актер Александр Дьяченко угодил в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге с коронавирусом. Вскоре после госпитализации состояние исполнителя ролей Кости и Дмитрия Громовых в «Брате-2» резко ухудшилось — начался цитокиновый шторм.

 

 

Дьяченко рассказывал журналистам, что после возвращения в последней декаде июня с мамой из Москвы в Санкт-Петербург резко занемог. До этого он лечился от ковида самостоятельно по протоколу, составленному знакомыми врачами. А тут решился на госпитализацию.

— Поражение легких не такое большое, но врачи говорят, что будут выводить меня из шторма. Много капают, таблетки дают, очень большой курс терапии, много разных наименований, я уже теряюсь, — делился он с «Комсомолкой».

Александр был уверен, что быстро выпишется из клиники. 29 июня он сделал последний на данный момент пост в Instagram, пишет eg.ru.

— Лавина сочувствия навалилась, ответить просто не получится, особенно сейчас. Спасибо! Это очень мощная поддержка! — написал артист, выложив фотографию собственного нехитрого завтрака — кашу, яйца и хлеб с маслом.

С тех пор новостей о состоянии здоровья Александра не поступало. И мы решили позвонить ему. Трубку он долго не брал, а когда перезвонили в очередной раз, оказалось, что актер борется за жизнь. Дьяченко ответил на звонок и слабым голосом произнес: "Мне очень плохо, я в реанимации"... — и отключился.

НАВЕРХ
Back