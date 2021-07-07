«Мне очень плохо, я в реанимации»: звезда «Брата-2» Александр Дьяченко борется за жизнь

Дьяченко рассказывал журналистам, что после возвращения в последней декаде июня с мамой из Москвы в Санкт-Петербург резко занемог. До этого он лечился от ковида самостоятельно по протоколу, составленному знакомыми врачами. А тут решился на госпитализацию.

— Поражение легких не такое большое, но врачи говорят, что будут выводить меня из шторма. Много капают, таблетки дают, очень большой курс терапии, много разных наименований, я уже теряюсь, — делился он с «Комсомолкой».

Александр был уверен, что быстро выпишется из клиники. 29 июня он сделал последний на данный момент пост в Instagram, пишет eg.ru.

— Лавина сочувствия навалилась, ответить просто не получится, особенно сейчас. Спасибо! Это очень мощная поддержка! — написал артист, выложив фотографию собственного нехитрого завтрака — кашу, яйца и хлеб с маслом.