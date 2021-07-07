«Мне очень плохо, я в реанимации»: звезда «Брата-2» Александр Дьяченко борется за жизнь
Дьяченко рассказывал журналистам, что после возвращения в последней декаде июня с мамой из Москвы в Санкт-Петербург резко занемог. До этого он лечился от ковида самостоятельно по протоколу, составленному знакомыми врачами. А тут решился на госпитализацию.
— Поражение легких не такое большое, но врачи говорят, что будут выводить меня из шторма. Много капают, таблетки дают, очень большой курс терапии, много разных наименований, я уже теряюсь, — делился он с «Комсомолкой».
Александр был уверен, что быстро выпишется из клиники. 29 июня он сделал последний на данный момент пост в Instagram, пишет eg.ru.
С тех пор новостей о состоянии здоровья Александра не поступало. И мы решили позвонить ему. Трубку он долго не брал, а когда перезвонили в очередной раз, оказалось, что актер борется за жизнь. Дьяченко ответил на звонок и слабым голосом произнес: "Мне очень плохо, я в реанимации"... — и отключился.