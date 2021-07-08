Сбудется мечта Серябкиной? Газманов задумался о завершении музыкальной карьеры

«Я думаю о том, чтобы объявить о завершении музыкальной карьеры. Возможно, этот тур будет последним», — признался певец.

Как отметил сам исполнитель, если он и сделает подобное заявление в ближайшем будущем, то это точно не будет связано с желанием привлечь людей на концерты, так как слушателей у него и так достаточно.

В данный момент артист гастролирует по городам России со своей концертной программой «7:0 в мою пользу», она посвящена юбилею Олега Газманова, которому 22 июля исполнится 70 лет, отмечает сайт Teleprogramma.pro.

Как сообщает Пятый канал, ранее в YouTube-шоу «Ночной контакт» Ольга Серябкина, певица, бывшая участница группы SEREBRO, призвала Валерия Леонтьева, Олега Газманова и Николая Расторгуева уйти на пенсию, потому что «им пора» и дать дорогу молодым артистам.



