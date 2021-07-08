Чт, 8.07.2021
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Это стало последней каплей: раскрыта настоящая причина бегства Меган и Гарри из королевской семьи

Принц Гарри и Меган Маркл ФОТО: Shutterstock

В начале 2020 года Сассексы повергли всех в шок заявлением о том, что намерены сложить королевские обязанности и покинуть дворец. Травля со стороны британской прессы, сложные отношения с родственниками и многие другие аргументы в пользу этого решения не раз были высказаны публично, но только сейчас стала известна реальная причина бегства супругов из Британии, пишет woman.ru.

Спустя более чем полтора года после знаменитого «Мегзита» споры вокруг скандального события все еще не утихли. Сами Меган и Гарри не раз подливали масла в огонь обсуждений своего ухода от монаршей родни. К примеру, в резонансном интервью Опре Уинфри супруги рассказали, что Маркл была на грани самоубийства из-за общественного давления, которое ощущала все время. Кроме того, неназванные представители Букингемского дворца, по словам американской звезды, позволяли себе расистские высказывания в адрес их с принцем будущего ребенка.

Взаимоотношения Гарри со старшим братом испортились на фоне отсутствия взаимопонимания между их женами. А королева с принцем Чарльзом якобы предпочитали дистанцироваться от проблем и по традиции замалчивать любые конфликты. Однако, как оказалось, ни одна из этих причин не стала решающей для четы Сассекских в вопросе отказа от жизни во дворце.

Издание The Sun, ссылаясь на королевского эксперта Камиллу Томини, сообщает, что главным предметом разногласий супругов с королевской родней был финансовый вопрос.

В новой документальной картине телекомпании ITV «Гарри и Уильям: что пошло не так?» Томини раскрыла некоторые условия, поставленные перед младшим принцем и его женой после свадьбы. Королева Елизавета и принц Чарльз, якобы, приняли решение, что Сассекские формально останутся частью Букингемского дворца и не получат какой-либо автономии в финансовых вопросах. Это означало отсутствие собственной пресс-службы и невозможность управлять делами самостоятельно.

Принц Гарри и Меган Маркл были крайне недовольны таким раскладом. Градус негодования пары возрастал еще и от осознания неравенства положения относительно брата Уильяма. Тот с супругой Кейт Миддлтон жили при дворце в гораздо более выгодных финансовых условиях и получали все, чего хотел Гарри.

«И в каком-то смысле это стало последней каплей, потому что Сассекские ответили: «Почему мы не можем получить то, что есть у Кембриджских? Мы должны быть в равных условиях», — передает слова младшего сына принца Чарльза королевский эксперт.

Напомним, что Гарри с супругой Меган и двумя детьми в настоящее время проживают в США. По слухам, отношения с королевской семьей у монаршего отпрыска продолжают оставаться напряженными.


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