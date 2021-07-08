Это стало последней каплей: раскрыта настоящая причина бегства Меган и Гарри из королевской семьи

Спустя более чем полтора года после знаменитого «Мегзита» споры вокруг скандального события все еще не утихли. Сами Меган и Гарри не раз подливали масла в огонь обсуждений своего ухода от монаршей родни. К примеру, в резонансном интервью Опре Уинфри супруги рассказали, что Маркл была на грани самоубийства из-за общественного давления, которое ощущала все время. Кроме того, неназванные представители Букингемского дворца, по словам американской звезды, позволяли себе расистские высказывания в адрес их с принцем будущего ребенка.

Взаимоотношения Гарри со старшим братом испортились на фоне отсутствия взаимопонимания между их женами. А королева с принцем Чарльзом якобы предпочитали дистанцироваться от проблем и по традиции замалчивать любые конфликты. Однако, как оказалось, ни одна из этих причин не стала решающей для четы Сассекских в вопросе отказа от жизни во дворце.

Издание The Sun, ссылаясь на королевского эксперта Камиллу Томини, сообщает, что главным предметом разногласий супругов с королевской родней был финансовый вопрос.

В новой документальной картине телекомпании ITV «Гарри и Уильям: что пошло не так?» Томини раскрыла некоторые условия, поставленные перед младшим принцем и его женой после свадьбы. Королева Елизавета и принц Чарльз, якобы, приняли решение, что Сассекские формально останутся частью Букингемского дворца и не получат какой-либо автономии в финансовых вопросах. Это означало отсутствие собственной пресс-службы и невозможность управлять делами самостоятельно.

Принц Гарри и Меган Маркл были крайне недовольны таким раскладом. Градус негодования пары возрастал еще и от осознания неравенства положения относительно брата Уильяма. Тот с супругой Кейт Миддлтон жили при дворце в гораздо более выгодных финансовых условиях и получали все, чего хотел Гарри.

«И в каком-то смысле это стало последней каплей, потому что Сассекские ответили: «Почему мы не можем получить то, что есть у Кембриджских? Мы должны быть в равных условиях», — передает слова младшего сына принца Чарльза королевский эксперт.

Напомним, что Гарри с супругой Меган и двумя детьми в настоящее время проживают в США. По слухам, отношения с королевской семьей у монаршего отпрыска продолжают оставаться напряженными.



