Лилибет не существует? Принц Гарри и Меган Маркл всех обманули

4 июня принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз. У герцога и герцогини Сассекских родилась дочь, которую назвали Лилибет Диана в честь бабушки и прабабушки. Выбор имени новорожденной до сих пор обсуждают как поклонники королевской семьи Британии, так и приближенные к ней люди.
До сих пор так и не ясно, советовался ли принц Гарри с бабушкой, прежде чем дать младшему ребенку имя Лилибет — как известно, именно такое прозвище было у королевы Елизаветы II в детстве. И если американские таблоиды уверяют, что Гарри действовал с разрешения своей венценосной родственницы, то вот англичане уверены в обратном. Якобы герцог и герцогиня Сассекские назвали дочь Лилибет Дианой без согласия самой Елизаветы.
В минувшее воскресенье дочери Гарри и Меган исполнился месяц, однако споры по поводу нее так и не утихли. С подачи популярной YouTube-блогера, которая провела собственное расследование о рождении младшего ребенка принца Гарри, поклонники британской королевской семьи стали сомневаться в истинности озвученного имени правнучки Елизаветы II. По словам LYUDA blushsupreme, родившейся 4 июня 2021 года девочки с именем Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор не существует.
Известно, что 31 мая принц Гарри и Меган Маркл зарегистрировали домен на имя Дианы, но не Лилибет. Можно предположить, что герцог и герцогиня Сассекские просто обманули всех, представив свою новорожденную дочь как Лилибет Диану. На такой шаг супруги могли пойти ради того, чтобы создать видимость желания наладить отношения с королевой Елизаветой. Ведь после скандального интервью Гарри и Меган Опре Уинфри их стали еще больше критиковать поклонники Елизаветы.
Добавим, что некоторые приближенные к королевской семье Британии осудили поступок принца Гарри и Меган Маркл. Так, писательница и обозреватель Анджела Левин заявила, что Сассекские поступили неправильно, назвав дочь Лилибет. Королевский биограф также добавила, что Елизавета II даже не подозревала о намерении Гарри и Меган использовать ее семейное прозвище. «Я не думаю, что это правильно, это грубо. Это было очень личное прозвище, которым называл ее совсем недавно умерший муж — принц Филипп. Готова поспорить, что она не знала, как назовут девочку», — цитирует Анжелу ЛевинWoman.ru.