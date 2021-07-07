Лилибет не существует? Принц Гарри и Меган Маркл всех обманули

До сих пор так и не ясно, советовался ли принц Гарри с бабушкой, прежде чем дать младшему ребенку имя Лилибет — как известно, именно такое прозвище было у королевы Елизаветы II в детстве. И если американские таблоиды уверяют, что Гарри действовал с разрешения своей венценосной родственницы, то вот англичане уверены в обратном. Якобы герцог и герцогиня Сассекские назвали дочь Лилибет Дианой без согласия самой Елизаветы.