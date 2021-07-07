Буду через пять минут, раздевайся: Аршавин захаживал к бывшей жене и после развода

В недавнем интервью тяжелобольная Алиса Аршавина призналась, что в период развода и спустя некоторое время после расставания она встречалась с бывшим мужем для интимных отношений. При этом инициатором таких встреч выступал именно Андрей Аршавин, который приходил к ней ночью на несколько часов.

«Он сказал: «Я больше не приду», но приходил. Ночью, на 3—4 часа. Это всегда было ночью. Когда он приезжал, я каждый раз надеялась, что он останется до утра», - поделилась Аршавина.

Алиса и правда думала, что сможет наладить отношения с мужем. Она очень любила футболиста и не могла найти в себе силы окончательно его прогнать, тем более такие встречи приносили ей удовольствие. Однако в какой-то момент Алиса больше не смогла терпеть такое унижение, поэтому она приняла решение ему отказать.

»Он писал: «Буду через пять минут, раздевайся». Он видел, что я хочу, чтобы он остался, но сразу шел к окну и говорил: «Такси приехало, я ухожу». Такие встречи были очень унизительными, и я в какой-то момент сказала: «Не приходи», и наши встречи прекратились», - рассказала Алиса в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1».