«Сука и тварь — самое мягкое, что я услышала в свой адрес»: Елена Ваенга рассказала о нападении в самолете из Ларнаки

Певица Елена Ваенга стала невольной участницей конфликта, который произошел на борту самолета, следовавшего по маршруту Ларнака-Петербург. О ситуации исполнительница рассказала в видео на своей странице в Instagram.

По словам артистки, она находилась в бизнес-салоне с мужем и ребенком. Во время перелета одна из женщин, изрядно выпив, начала оскорблять знаменитость.

«Я смысла так и не поняла. Из самого приличного было „сука“ и „тварь“. <…> Она опьянела сильно, брызгала слюной в прямом смысле», — сказала Ваенга.

Затем к возмутительнице спокойствия присоединился ее муж, причем начал задирать всех сидящих в салоне мужчин и кидать в них телефоном. Сама Ваенга молчала из-за того, что рядом был ребенок. В итоге командир самолета вызвал полицию, и дебоширов увели. Однако из-за скандала по прилету пассажиров на некоторое время задержали внутри. Причем у некоторых, считает Ваенга, создалось впечатление, что людям не дали выйти именно из-за нее.

«Я бы принесла свои извинения, если бы я каким-то образом способствовала задержанию выхода людей из самолета. Но я делала все возможное, чтобы людям дали выйти. Я готова была сама остаться, лишь бы только дали выйти людям. В сегодняшней ситуации я не виновата абсолютно ничем», — поделилась знаменитость и заявила, что испытала настоящий «шок и стресс».