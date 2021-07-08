Как определить наличие «опасного» холестерина в организме по лицу?

Холестерин, несмотря на псевдонаучные данные, приводимые в рекламных компаниях различных продуктов, необходим организму человека — благодаря ему вырабатывается, например, витамин D, желчные кислоты и различные гормоны.

Однако стоит помнить, что холестерин бывает нескольких разрядов, среди которых «здоровый» и «плохой» или, как его еще называют, «опасный». Переизбыток последнего может повлиять на возникновение сбоя некоторых систем организма, в том числе — сердечно-сосудистой, поэтому за его уровнем следует следить.

По словам онколога из Швеции Катарины Сванбе, для этого не обязательно всякий раз сдавать многочисленные анализы, а достаточно просто внимательно рассмотреть себя в зеркало. При высокой концентрации «плохого» холестерина на лице появляются ксантомы — небольшие жировые бляшки желтоватого цвета. Как правило, проступают они на веках и у глаз.

«Резко очерченные и желтоватые наросты часто возникают на веках или вокруг них. Сами по себе эти новообразования безвредные и не болят», — приводит слова врача «МедикФорум».

По словам шведской специалистки, при появлении ксантом необходимо обратиться к врачу, поскольку жировики могут сигнализировать о закупорке сосудов.



