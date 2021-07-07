Алиса Аршавина: «Мне неделя-две остались»

Стресс усугубил и без того плохое самочувствие Аршавиной, которую выселяют из дома в элитном коттеджном поселке. Более того, с женщины требуют неустойку в размере 2 миллионов рублей (22 222 евро). Суд по этому громкому делу состоится уже в этом месяце.

А пока Алиса спешно ищет место, куда перевезти детей даже ценой собственной жизни. «Сейчас я нуждаюсь в операции, мне, может быть, неделя-две осталась. Я либо погибну, либо у меня будет операция. Но я выбираю вопрос переселения детей, нежели хлопоты о здоровье», — говорит Алиса в эфире шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1».

После того как Аршавина почувствовала себя плохо, она обратилась к хорошему нейрохирургу. Специалист пришла в ужас от диагнозов Алисы и посоветовала срочно заняться собственным здоровьем. «Меня оставлять без операции нельзя, я могу помереть. Но и делать опасно, нужны сильные специалисты. И надо найти место для трех детей», — то и дело повторяет Аршавина во время эфира на канале «Россия 1».