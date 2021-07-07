Сергей Бурунов: «Хотел бы умереть не мучаясь. Желательно во сне. Иначе не выдержу»

Сейчас Сергей Бурунов считается одним из самых популярных актеров в России и буквально нарасхват. Артист снимается в фильмах и сериалах, а его рабочий график расписан на месяцы вперед, пишет Eg.ru.

В прошлом году стало известно, что у звезды сериала «Полицейский с Рублевки» обнаружили проблемы с кишечником. Бурунов тщательно следит за собой и регулярно проходит обследования организма, результаты которых, увы, далеко не всегда его радуют.

Несмотря на солидный возраст, Бурунов еще ни разу не был женат, детей у артиста тоже нет. По словам Сергея, он уже давно задумывается о семье, однако понимает, что вряд ли кто-то из женщин согласится мириться с его образом жизни, ведь он почти не бывает дома из-за работы. Пока что отношения с прекрасным полом у Бурунова не складываются.

«Кто это выдержит? Меня дома нет, в том году шесть месяцев не появлялся. О детях думаю, понимаю, что пора. Те, от кого хотел, разлюбили...» — поделился актер в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

В последнее время Бурунова все чаще посещают печальные мысли. Актер рассуждает о жизни и смерти и признается, что у него появились новые страхи. Сергей не скрывает, что боится умереть в одиночестве.