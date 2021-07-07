Можно ли вакцинироваться одновременно от гриппа и коронавируса?
Доктор медицинских наук Елена Бурцева объяснила, когда лучше прививаться от гриппа и можно ли вакцинироваться одновременно и от гриппа, и от COVID-19.
Доктор медицинских наук Елена Бурцева объяснила, когда лучше прививаться от гриппа и можно ли вакцинироваться одновременно и от гриппа, и от COVID-19.
«Я считаю, что прививаться от коронавируса нужно пораньше, так как это не зависит от сезона и времени, а от гриппа хорошо бы поставить вакцину в октябре–ноябре. Но можно одновременно вводить обе вакцины или с интервалами, допустим, две недели и более», — рассказала Бурцева в интервью URA.RU.
Со слов эксперта, введение двух вакцин не должно навредить организму. Так, некоторые прививки принято ставить подряд. В этом случае уколы ставятся в разные части тела. Например, детям вводят трехкомпонентный препарат от кори, краснухи и коклюша.
Заведующая центра Гамалеи отметила, что в прошлом году COVID-19 вытеснил грипп. Бурцева не отрицает, что ситуация может повториться снова, пишет Пятый канал.
«Коронавирус вытеснил очень многие респираторные патогены, поэтому в 2020 не было гриппа. Это такая биологическая конкуренция. Если коронавирус не снизит свою активность, может быть, и в этом году так же будет», — пояснила эксперт.