Можно ли вакцинироваться одновременно от гриппа и коронавируса?

«Я считаю, что прививаться от коронавируса нужно пораньше, так как это не зависит от сезона и времени, а от гриппа хорошо бы поставить вакцину в октябре–ноябре. Но можно одновременно вводить обе вакцины или с интервалами, допустим, две недели и более», — рассказала Бурцева в интервью URA.RU.

Со слов эксперта, введение двух вакцин не должно навредить организму. Так, некоторые прививки принято ставить подряд. В этом случае уколы ставятся в разные части тела. Например, детям вводят трехкомпонентный препарат от кори, краснухи и коклюша.

Заведующая центра Гамалеи отметила, что в прошлом году COVID-19 вытеснил грипп. Бурцева не отрицает, что ситуация может повториться снова, пишет Пятый канал.