Ср, 7.07.2021
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Можно ли вакцинироваться одновременно от гриппа и коронавируса?

Вакцинация. ФОТО: Tairo Lutter

Доктор медицинских наук Елена Бурцева объяснила, когда лучше прививаться от гриппа и можно ли вакцинироваться одновременно и от гриппа, и от COVID-19.

«Я считаю, что прививаться от коронавируса нужно пораньше, так как это не зависит от сезона и времени, а от гриппа хорошо бы поставить вакцину в октябре–ноябре. Но можно одновременно вводить обе вакцины или с интервалами, допустим, две недели и более», — рассказала Бурцева в интервью URA.RU.

Со слов эксперта, введение двух вакцин не должно навредить организму. Так, некоторые прививки принято ставить подряд. В этом случае уколы ставятся в разные части тела. Например, детям вводят трехкомпонентный препарат от кори, краснухи и коклюша.

Заведующая центра Гамалеи отметила, что в прошлом году COVID-19 вытеснил грипп. Бурцева не отрицает, что ситуация может повториться снова, пишет Пятый канал.

«Коронавирус вытеснил очень многие респираторные патогены, поэтому в 2020 не было гриппа. Это такая биологическая конкуренция. Если коронавирус не снизит свою активность, может быть, и в этом году так же будет», — пояснила эксперт.

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