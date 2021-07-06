Ср, 7.07.2021
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Ида Галич заразилась коронавирусом. Ее отец госпитализирован с 75% поражения легких

Ида Галич. ФОТО: Скриншот с Instagram

Блогер Ида Галич рассказала, что cнова заразилась коронавирусом. Произошло это, по словам Иды, во время съемок совместного контента со звездой ТикТока Аней Покров.

Дело в том, что Галич, которая уже перенесла ковид и недавно сдавала тест на антитела, думала, что повторно заразиться болезнью нельзя. В итоге заболела вся ее семья: отца госпитализировали с 75% поражения легких, он уже проходит все необходимое лечение. Мать также положили в клинику, но ее состояние гораздо лучше, пишет Super.ru.

К слову, сама Покров, которая уже несколько дней болеет коронавирусом, состоит в ТикТок хаусе DreamTeam, который сейчас сидит на самоизоляции в полном составе. При этом, неизвестно, сколько членов блогерского объединения сдали положительные тесты. Все они недавно посещали фестиваль «ЖАРА», который прошел в Москве.

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