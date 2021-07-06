Ида Галич заразилась коронавирусом. Ее отец госпитализирован с 75% поражения легких

Дело в том, что Галич, которая уже перенесла ковид и недавно сдавала тест на антитела, думала, что повторно заразиться болезнью нельзя. В итоге заболела вся ее семья: отца госпитализировали с 75% поражения легких, он уже проходит все необходимое лечение. Мать также положили в клинику, но ее состояние гораздо лучше, пишет Super.ru.