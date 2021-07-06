Ида Галич заразилась коронавирусом. Ее отец госпитализирован с 75% поражения легких
Блогер Ида Галич рассказала, что cнова заразилась коронавирусом. Произошло это, по словам Иды, во время съемок совместного контента со звездой ТикТока Аней Покров.
Блогер Ида Галич рассказала, что cнова заразилась коронавирусом. Произошло это, по словам Иды, во время съемок совместного контента со звездой ТикТока Аней Покров.
Дело в том, что Галич, которая уже перенесла ковид и недавно сдавала тест на антитела, думала, что повторно заразиться болезнью нельзя. В итоге заболела вся ее семья: отца госпитализировали с 75% поражения легких, он уже проходит все необходимое лечение. Мать также положили в клинику, но ее состояние гораздо лучше, пишет Super.ru.
К слову, сама Покров, которая уже несколько дней болеет коронавирусом, состоит в ТикТок хаусе DreamTeam, который сейчас сидит на самоизоляции в полном составе. При этом, неизвестно, сколько членов блогерского объединения сдали положительные тесты. Все они недавно посещали фестиваль «ЖАРА», который прошел в Москве.