Ср, 7.07.2021
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Фото читательницы: находки со дна бассейна в Пирита беспокоят отдыхающих

Бассейн на реке Пирита ФОТО: Lugejafoto

Интересные находки всплывают со дна нового открытого бассейна, построенного на реке Пирита. Обеспокоенная читательница Elu24 была поражена тем, что купальщики нашли стеклянные бутылки на дне бассейна.

«Выходит, дно водоема не было очищено перед построением бассейна?» - вопрошает горожанка.

По словам читательницы, в прошлый вторник в открытом бассейне купались двое мальчиков, которые обнаружили на дне реки стеклянную бутылку. Позже со дна всплыла еще одна разбитая бутылка, которая повредила ногу мальчика.

ФОТО: Lugejafoto

Поскольку дно грязное и мягкое, женщина опасается, что помимо двух стеклянных бутылок там может быть что-то гораздо более опасное. «Дети же там прыгают в воду», - сказала она с тревогой.

Мерике Пинн, советник по связям с общественностью горуправы района Пирита, сказала Elu24, что незадолго до строительства открытого бассейна русло реки было очищено от мусора. «Были очищены как дно будущего открытого бассейна, так и территория вокруг бассейна. Во время уборки были собраны камни, тара, рыболовные снасти и несколько видов бытового мусора. Прибрежная территория также была приведена в порядок и вычищена».

Однако, по словам Пинна, попадание бытового мусора в открытый бассейн и его окрестности не исключено, потому что в Пирита и на реке Пирита есть отдыхающие, которые оставляют свою тару на берегу реки или бросают ее в воду.

Спортивный центр Pirita ежедневно обслуживает прибрежную зону вокруг открытого бассейна. Она также просит обращаться к ним в случае неприятных находок. «Скоро дайверы проверят дно открытого бассейна», - подтвердил Пинн.

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