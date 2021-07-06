Фото читательницы: находки со дна бассейна в Пирита беспокоят отдыхающих

«Выходит, дно водоема не было очищено перед построением бассейна?» - вопрошает горожанка.

По словам читательницы, в прошлый вторник в открытом бассейне купались двое мальчиков, которые обнаружили на дне реки стеклянную бутылку. Позже со дна всплыла еще одна разбитая бутылка, которая повредила ногу мальчика.

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Поскольку дно грязное и мягкое, женщина опасается, что помимо двух стеклянных бутылок там может быть что-то гораздо более опасное. «Дети же там прыгают в воду», - сказала она с тревогой.

Мерике Пинн, советник по связям с общественностью горуправы района Пирита, сказала Elu24, что незадолго до строительства открытого бассейна русло реки было очищено от мусора. «Были очищены как дно будущего открытого бассейна, так и территория вокруг бассейна. Во время уборки были собраны камни, тара, рыболовные снасти и несколько видов бытового мусора. Прибрежная территория также была приведена в порядок и вычищена».

Однако, по словам Пинна, попадание бытового мусора в открытый бассейн и его окрестности не исключено, потому что в Пирита и на реке Пирита есть отдыхающие, которые оставляют свою тару на берегу реки или бросают ее в воду.