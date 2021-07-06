Для Мэрилина Мэнсона попросили российское гражданство

Петиция составлена пользователем под именем Амантай Бамухамбедов и адресована президенту России, а также правительству Алтайского края. В ней автор просит главу государства предоставить Брайану Хью Уорнеру (настоящее имя Мэрилина Мэнсона) гражданство страны «в соответствии с Положением о порядке предоставления Российской Федерацией политического убежища иностранным гражданам», пишет Lenta.ru.

У региональных властей Бамухамбедов просит предоставить музыканту жилплощадь для постоянного проживания в Бийске. По мнению автора обращения, это позволит «укрепить заслуженное Бийском звание города, в котором приоритетом является соблюдение прав человека», а также «послужит дополнительным стимулом в развитии культурной жизни региона».

«У нас есть все основания опасаться, что на родине г-ну Уорнеру не может быть гарантировано беспристрастное судебное разбирательство. Для нас очевидно, что г-н Уорнер стал жертвой избирательного применения набирающей популярность "культуры отмены", которая на деле оказывается орудием притеснения творческих личностей», — отмечается в петиции. По состоянию на 6 июля ее подписали 104 человека.