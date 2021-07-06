«С Пашей все всегда как в первый раз»: Ляйсан Утяшева о браке, воспитании детей и кулинарии

Совсем недавно Утяшева запустила новый проект - YouTube-шоу «Дерзкая готовка». В нем звездные друзья гимнастки демонстрируют чудеса кулинарии, шутят и делятся откровенным историями из своей жизни. По словам звезды, на такую идею ее вдохновили подписчики, которые очень просили ее сделать такое шоу на YouTube. Главное отличие от других форматов, как отмечает Утяшева, - «это не интервью, а дружеский разговор по душам на кухне. Мы прыгаем с темы на тему, у меня нет цели загнать гостя в неловкую ситуацию», пишет RUS.TVNET.lv.

О готовке

Ляйсан призналась, что ее фирменные блюда - манты, плов, борщ, молочный суп с луком. А еще она любит все запекать - индейку, рыбу и далее по списку. Однако за готовку в доме отвечает не только она. Павел Воля, муж Ляйсан, сам не прочь постоять у плиты, а зачастую даже принести завтрак в постель.

На вопрос о том, что «готовить - это прошлый век», потому что кулинарный процесс в рамках быта якобы превращает амбициозную женщину в «покорную домохозяйку», героиня ответила очень ясно.

«Для меня навсегда примером была и есть Ирина Винер, которая, отдыхая на своей яхте, приготовила плов, с которым ни один повар не мог потягаться. В нем энергия этой женщины!

Та же Маргарет Тэтчер страстно любила готовить и при этом была Big Boss Англии! Готовить в удовольствие - очень приятный навык, так что мне кажется, что это больше отговорки для тех, кто не умеет и не хочет это делать или считает ниже своего достоинства. Как мы знаем, мамин или бабушкин куриный суп, приготовленный с любовью, быстрее всего вылечит вас от простуды, и нет ничего теплее компании друзей на шашлыках: дети играют, мужчины у костра готовят мясо, женщины помогают», - рассказывает Ляйсан Утяшева.

Об отношениях с Павлом Волей

Главным секретом гармоничных отношений Ляйсан считает дружбу, уважение, химию и физику тоже. Перед тем, как начать встречаться, будущая пара долгое время находилась в дружеских отношениях, но в один момент все изменилось. Утяшева вспоминает, что перемены пришли тогда, когда она стала ждать его звонка. И краситься на встречу, хотя обычно была с хвостиком и без мейка.

«С Пашей все всегда как в первый раз. Вот и вся любовь!» - признается Утяшева.

О воспитании детей

График и расписание дня у звезд порой наполнен различными поездками, турами, гастролями и съемками. Часто их дети могут подолгу не видеть своих родителей. Однако Ляйсан и Павел всегда стараются оставить детей именно с семьей.