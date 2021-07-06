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«За один стол не сяду»: Александр Цекало раскрыл причину ссоры с Ургантом, Светлаковым и Мартиросяном

Буквально несколько лет назад в жизни продюсера было затишье, однако все изменилось в один момент. В 2018 году Цекало внезапно развелся с третьей женой, с которой прожил 10 лет, и женился на молодой художнице. Но далеко не все друзья одобрили решение Александра, пишет RUS TVNET со ссылкой на издание PeopleTalk.

Было время, когда ведущие популярного шоу «Прожекторперисхилтон» были не только коллегами, но и близкими друзьями в обычной жизни. Однако какое-то время назад Александр Цекало прекратил общение со своими знаменитыми коллегами – Иваном Ургантом, Сергеем Светлаковым и Гариком Мартиросяном. Похоже, отношения испортились из-за того, что друзья Цекало не приняли его новый выбор. Напомним, Александр Цекало и Дарина Эрвин женаты с зимы 2019 года. Сейчас супруги живут в Майами, где Дарина занимается живописью и снимается в кино.

К сожалению, мои коллеги по программе «Прожекторперисхилтон» влились в ряд друзей и знакомых, которые не приняли изменения в моей жизни. И как бы жестко это ни прозвучало, но я не смогу с ними сесть за один стол. Потому что это моя любовь, моя жизнь, моя семья, и за Дарину я буду сражаться насмерть,

– рассказал Александр в беседе с кинокритиком Егором Беликовым.

Известно, что ради возлюбленной продюсеру пришлось выкупить у бывшей жены фамилию, чтобы новая возлюбленная была единственной Цекало.

Александр Цекало практически на постоянной основе живет в США, в Россию может прилететь лишь по делам. Но кто бы что ни говорил, вместе с молодой женой Цекало выглядит счастливым. Детей у пары пока нет, зато они вместе воспитывают щенка, фото с которым Эрвин часто публикует в Instagram. Ранее в своем микроблоге девушка рассказывала, что чаще всего они с мужем разговаривают дома на английском – так Дарина помогает возлюбленному подтянуть знания иностранного языка:

Дома мы обычно разговариваем на английском. Для меня это проще, а Саша так получает бесплатные уроки языка. Но в нашем доме постоянно царит хаос: здесь можно услышать фразы как на русском, так и на идише или иврите,

– пишет Дарина.

Напомним, что до встречи с Дариной Эрвин Александр Цекало был трижды женат – на Алене Шиферман, Лолите Милявской и младшей сестре Веры Брежневой Виктории Галушке. С последней женой Цекало прожил 10 лет, и за это время у них родилось двое детей. Дочери Цекало Саше сейчас 12 лет, а сыну Михаилу этой осенью исполнится восемь.


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