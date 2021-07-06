«За один стол не сяду»: Александр Цекало раскрыл причину ссоры с Ургантом, Светлаковым и Мартиросяном

Было время, когда ведущие популярного шоу «Прожекторперисхилтон» были не только коллегами, но и близкими друзьями в обычной жизни. Однако какое-то время назад Александр Цекало прекратил общение со своими знаменитыми коллегами – Иваном Ургантом, Сергеем Светлаковым и Гариком Мартиросяном. Похоже, отношения испортились из-за того, что друзья Цекало не приняли его новый выбор. Напомним, Александр Цекало и Дарина Эрвин женаты с зимы 2019 года. Сейчас супруги живут в Майами, где Дарина занимается живописью и снимается в кино.

К сожалению, мои коллеги по программе «Прожекторперисхилтон» влились в ряд друзей и знакомых, которые не приняли изменения в моей жизни. И как бы жестко это ни прозвучало, но я не смогу с ними сесть за один стол. Потому что это моя любовь, моя жизнь, моя семья, и за Дарину я буду сражаться насмерть,

– рассказал Александр в беседе с кинокритиком Егором Беликовым.

Известно, что ради возлюбленной продюсеру пришлось выкупить у бывшей жены фамилию, чтобы новая возлюбленная была единственной Цекало.

Александр Цекало практически на постоянной основе живет в США, в Россию может прилететь лишь по делам. Но кто бы что ни говорил, вместе с молодой женой Цекало выглядит счастливым. Детей у пары пока нет, зато они вместе воспитывают щенка, фото с которым Эрвин часто публикует в Instagram. Ранее в своем микроблоге девушка рассказывала, что чаще всего они с мужем разговаривают дома на английском – так Дарина помогает возлюбленному подтянуть знания иностранного языка:

Дома мы обычно разговариваем на английском. Для меня это проще, а Саша так получает бесплатные уроки языка. Но в нашем доме постоянно царит хаос: здесь можно услышать фразы как на русском, так и на идише или иврите,

– пишет Дарина.

Напомним, что до встречи с Дариной Эрвин Александр Цекало был трижды женат – на Алене Шиферман, Лолите Милявской и младшей сестре Веры Брежневой Виктории Галушке. С последней женой Цекало прожил 10 лет, и за это время у них родилось двое детей. Дочери Цекало Саше сейчас 12 лет, а сыну Михаилу этой осенью исполнится восемь.



