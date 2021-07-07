Ср, 7.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Стройные ножки и плоский живот: 59-летняя жена Малинина поразила откровенным фото

Эмма и Александр Малинины ФОТО: Инстаграм

Супруга Александра Малинина Эмма умеет стареть красиво. Сейчас она вместе с дочерью Устиньей отдыхает на Тирренском море и не стесняется демонстрировать свои прелести подписчикам в социальных сетях, пишет eg.ru.

Этим летом многие российские звезды выбрали для отдыха именно итальянские курорты. 

Несмотря на возраст, Эмма Малинина не стесняется публиковать фото в купальнике. На последнем снимке в личном аккаунте в Инстаграме доктор Малинина предстала на роскошной яхте в развевающемся на ветру парео. Подписчики тут же обратили внимание на стройность супруги знаменитого певца и полное отсутствие целлюлита.

«Если вы соскучились по морю, тогда пусть эти фотографии станут для вас маленьким глотком свежего морского воздуха», - подписала кадры Эмма.

Малинина ведет активный образ жизни - много занимается спортом, правильно питается, не боится плавать в открытом море. Поклонники заявляют, что Эмма - действительно та, которой хочется подражать.

Александр и Эмма Малинины по праву считаются одной и самых крепких семей в российском шоу-бизнесе. Они вместе уже три десятка лет, в этом браке на свет появились двойняшки Фрол и Устинья, которым уже 21 год. Секрет такого семейного счастья Эмма не скрывает. По ее словам, все начинается с работы над собой - нужно регулярно заниматься спортом, мыть голову и ложиться спать с чистым лицом, а еще уметь правильно общаться с мужем, искать к нему подход.
НАВЕРХ
Back