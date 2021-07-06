Потрясающие»: Цыганов и Снигирь в образах Мастера и Маргариты поразили фанатов
38-летняя Юлия Снигирь и 42-летний Евгений Цыганов вместе снимаются в новом проекте. Артисты сыграют героев романа Михаила Булгакова, пишет Cosmo.
38-летняя Юлия Снигирь и 42-летний Евгений Цыганов вместе снимаются в новом проекте. Артисты сыграют героев романа Михаила Булгакова, пишет Cosmo.
Звезды фильма «Про любовь» вместе живут уже несколько лет, но всё еще с осторожностью демонстрируют свои отношения. Теперь у поклонников пары появится возможность полюбоваться на супругов. Юлия и Евгений приступили к съемкам в совместном проекте.
Влюбленные исполнят главные роли в фильме Михаила Локшина «Воланд». Фэнтази-драму снимают по культовому роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Сегодня Снигирь поделилась c подписчиками первыми кадрами со съемочной площадки.
Съемки драмы будут проходить в Москве, Санкт-Петербурге и на Мальте. В фильме также примут участие Юрий Колокольников, Марат Башаров, Леонид Ярмольник, Игорь Верник, Полина Ауг и другие известные артисты.