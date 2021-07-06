Потрясающие»: Цыганов и Снигирь в образах Мастера и Маргариты поразили фанатов

Звезды фильма «Про любовь» вместе живут уже несколько лет, но всё еще с осторожностью демонстрируют свои отношения. Теперь у поклонников пары появится возможность полюбоваться на супругов. Юлия и Евгений приступили к съемкам в совместном проекте.

Влюбленные исполнят главные роли в фильме Михаила Локшина «Воланд». Фэнтази-драму снимают по культовому роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Сегодня Снигирь поделилась c подписчиками первыми кадрами со съемочной площадки.