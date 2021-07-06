Бородина вслед за Омаровым впервые подтвердила свой холостяцкий статус

Бессменная ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина проводит первые выходные июля с дочерьми в Ереване. Они бродят по старинным улочкам, знакомятся с культурой и архитектурой города, делясь впечатлениями в микроблоге Ксении.

Успевает телеведущая и отвечать на вопросы своих подписчиков в Сети. Один из фанатов в шутку поинтересовался, есть ли у него шансы, свободна ли телеведущая? Вдаваться в многословные объяснения звезда не стала и кратко ответила, что замужней дамой она себя не считает.

«Я свободна», – подтвердила она свой «холостяцкий» статус вслед за Курбаном Омаровым, уже несколько недель назад покинувшим дом Бородиной.

Отметим, серьезные жизненные испытания телеведущая переживает с достоинством: не критикуя и ни в чем не обвиняя Курбана Омарова. Звезда вообще долго не комментировала происходящее.

Лишь однажды ведущая «Дома-2» написала в своем микроблоге, что ее не нужно жалеть, если ей захочется поплакать или выпить, она это сделает.

ФОТО: Instagram



