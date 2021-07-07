Любовь Толкалина показала, как она выглядит абсолютно голой в свои 43 года
Артистке часто доставалось от подписчиков за откровенные снимки, поэтому она задумала провести своеобразную чистку, пишет Лайф.
Артистке часто доставалось от подписчиков за откровенные снимки, поэтому она задумала провести своеобразную чистку, пишет Лайф.
Известная 43-летняя актриса театра и кино Любовь Толкалина в своём возрасте может похвастаться идеальной фигурой, которую она заслужила занятием профессиональным спортом. Артистка часто выкладывает жаркие снимки в Инстаграме, из-за чего встречается с неодобрением и порицанием подписчиков.
Устав от недобрых комментариев, Любовь решила почистить список своих поклонников и для этого опубликовала фото в обнаженном виде. Бывшая возлюбленная Егора Кончаловского позировала у воды, прикрыв руками и ретушью самые интимные места. Актриса не стала добавлять ни макияж, ни укладку, чтобы сохранить естественность образа. Под снимком она подписала: «Голая фотографическая карточка — самый лучший способ уборки в ленте, это сразу огонь. Сильно действует. Сразу ясно, кто есть кто. Лучший способ выявить тех, кто на моей странице случайно или неосознанно. Кто в команде лишний. Потому что вы — моя команда. Я сложно устроена, для меня лишний здесь тот, кто меня не любит».
Многие фанаты воспользовались предложением артистки и отписались, а многие выразили недоумение из-за такого обоснования.