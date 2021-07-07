Ср, 7.07.2021
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Любовь Толкалина показала, как она выглядит абсолютно голой в свои 43 года

Любовь Толкалина. ФОТО: Shemetov Maxim/ITAR-TASS

Артистке часто доставалось от подписчиков за откровенные снимки, поэтому она задумала провести своеобразную чистку, пишет Лайф.

Известная 43-летняя актриса театра и кино Любовь Толкалина в своём возрасте может похвастаться идеальной фигурой, которую она заслужила занятием профессиональным спортом. Артистка часто выкладывает жаркие снимки в Инстаграме, из-за чего встречается с неодобрением и порицанием подписчиков.

Фото © Instagram / tolkalinaliuba

Фото © Instagram / tolkalinaliuba

Устав от недобрых комментариев, Любовь решила почистить список своих поклонников и для этого опубликовала фото в обнаженном виде. Бывшая возлюбленная Егора Кончаловского позировала у воды, прикрыв руками и ретушью самые интимные места. Актриса не стала добавлять ни макияж, ни укладку, чтобы сохранить естественность образа. Под снимком она подписала: «Голая фотографическая карточка — самый лучший способ уборки в ленте, это сразу огонь. Сильно действует. Сразу ясно, кто есть кто. Лучший способ выявить тех, кто на моей странице случайно или неосознанно. Кто в команде лишний. Потому что вы — моя команда. Я сложно устроена, для меня лишний здесь тот, кто меня не любит».

Многие фанаты воспользовались предложением артистки и отписались, а многие выразили недоумение из-за такого обоснования.

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