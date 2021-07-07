Любовь Толкалина показала, как она выглядит абсолютно голой в свои 43 года

Устав от недобрых комментариев, Любовь решила почистить список своих поклонников и для этого опубликовала фото в обнаженном виде. Бывшая возлюбленная Егора Кончаловского позировала у воды, прикрыв руками и ретушью самые интимные места. Актриса не стала добавлять ни макияж, ни укладку, чтобы сохранить естественность образа. Под снимком она подписала: «Голая фотографическая карточка — самый лучший способ уборки в ленте, это сразу огонь. Сильно действует. Сразу ясно, кто есть кто. Лучший способ выявить тех, кто на моей странице случайно или неосознанно. Кто в команде лишний. Потому что вы — моя команда. Я сложно устроена, для меня лишний здесь тот, кто меня не любит».