Самый счастливый день года: ангельская нумерология даты 07.07.2021

Какое послание, согласно нумерологии, зашифровано в цифре 07.07.2021?

Число дня

Ведущими 7 июля 2021 года являются два очень сильных числа, которые усиливают друг друга: двойная «семерка» и «единица».

Первая присутствует в дате и месяце, вторая образуется благодаря вычислениям: 7 + 7 + 2 + 0 + 2 + 1 = 1.

Каждая цифра имеет, согласно нумерологии, свое значение как положительное, так и отрицательное.

Число 7 в нумерологии

«Семерка» считается одной из самых влиятельных цифр. В нумерологии это символ процветания.

Число тесно связано с бизнесом: оно помогает заработать деньги, с его помощью достигают успеха.

Этот день, по мнению нумерологов, станет удачным для людей, которые отличаются нестандартным мышлением, настойчивостью и упорством, остротой ума и аналитическими способностями.

Правда, у «семерки» есть тяга к непостоянству и закулисным играм, за это ее называют «серым кардиналом» в числовом ряду.

А еще «семь» считается холодной цифрой: она прагматична, страсти и эмоции ей не страшны.

В отношениях нумерологи советуют быть осторожнее, потому что любовь может перерасти в фанатичную страсть или пагубную зависимость.

Число 1 в нумерологии

«Единица» - это число лидеров и первооткрывателей, самыми привлекательными качествами которых являются твердость, умение вести за собой и управлять толпой.

В этот день требуется решительность и смелость, ни в коем случае нельзя оставаться в стороне и уходить от ответственности, так как открывается уникальная возможность максимально использовать свои способности.

«Единица» символизирует высокий уровень профессионализма, поэтому удачным 7 июля станет для тех, кто в совершенстве владеет определенными знаниями и навыками, является уникальным специалистом.

Правда, у «единицы» есть и свои отрицательные стороны: эгоизм, агрессивность, стремление быть первым несмотря ни на что.