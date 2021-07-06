Напоминает содержанку: Суханкина о продюсере «Миража» Литягине

Судебные тяжбы между основателем и продюсером группы «Мираж» Андреем Литягиным и ее солистками Маргаритой Суханкиной и Наталией Гулькиной продолжаются уже не один год. Причиной тому — их якобы незаконное исполнение песен, принадлежащих композитору. Свое негодование в адрес бывшего «начальника» бывшая оперная певица высказала в интервью «Собеседнику». По ее мнению, Андрей Литягин поступает некорректно, когда рассказывает общественности об их спорах.

«Всех обвиняет, на всех обижен, от всех что-то требует. Я или кто-либо из моего менеджмента никакого контракта не нарушали. Андрей сказал, что мы ведем себя, как содержанки, и требуем алименты. Простите, но в данном случае именно Андрей напоминает содержанку, кричащую о том, что все ее обидели и все ей должны», — негодует Маргарита.

По ее мнению, такая позиция продюсера является странной. Певица отметила, что не бывает такого, чтобы человек его уровня становился жертвой артисток. Суханкина предположила, что подобное поведение Литягина может быть рекламным ходом.

Известно, что в прошлом певица и продюсер были в дружеских отношениях. Начали они портиться из-за финансов, когда Андрей Литягин заявил о том, что Маргарита Суханкина является его должницей. Композитор оценил в 25 миллионов рублей (277 777 евро по сегодняшнему курсу) ее якобы незаконное исполнение песен «Миража».

«Как говорится: самый страшный враг — это человек, который раньше был тебе другом», — подытожила 57-летняя певица.



