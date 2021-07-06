Польский пилот нарек себя «королем самолета» и прогнал украинцев

Как сообщает «ИноСМИ» со ссылкой на ePoznan, рейс отправился в Одессу без 30 людей, потому что член экипажа агрессивно себя вел.

«Более 30 человек не пустили на борт лайнера, совершавшего рейс FR6705. Пилот объявил, что он король самолета, и потребовал, чтобы прошедшие регистрацию пассажиры убирались вон. Вылет задержали на час», - пояснил очевидец.

Он отметил, что в аэропорту Познани никто не может дать информации, почему пассажирам не удалось улететь.

Пресс-секретарь воздушной гавани Блажей Патрин отметил, что у него нет сведений о неподобающих действиях пилота. Однако он признался, что на данный момент мало что известно об инциденте, пишет ren.tv.

«Я могу только подтвердить, что в момент посадки пассажиров возникли некие организационные затруднения. Подробностей мы не знаем», - добавил Патрин.



