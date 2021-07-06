Сдержанность и сексуальность: Беллуччи снялась с дочерью для обложки Vogue

Знаменитая итальянская актриса Моника Беллуччи представила миру повзрослевшую дочку-красавицу. Вместе с 16-летней Девой Кассель звезда снялась для обложки легендарного Vogue. Кадры с фотосессии дива выложила в Instagram — поклонники попадали в обморок!

На представленных снимках Монику от Девы вряд ли можно отличить. Обе идеально сложены, а их лица и фигуры словно кто-то скопировал. Дамы позируют в одинаковых нарядах — платьях средней длины темного цвета. Из-под костюмов у обеих выглядывает нижнее белье — так сексуальнее. У селебрити одинаковые макияж и прически. Одна краше другой.

«Спасибо за невероятные мгновения и эмоции!» — подписала кадры Беллуччи.

Фото звезды и ее наследницы всего за несколько часов набрали несколько сотен тысяч «лайков». Восторженные фанаты долго не могли поверить, что у роскошной моложавой дивы такая потрясающая дочь.

Смотрите это потрясающее фото ЗДЕСЬ!



