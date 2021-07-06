Что скрывала ото всех трагически погибшая российская порнозвезда Kристина Лисина?

Днем 29 июня в Невском районе Петербурга произошла страшная трагедия. Возле одной из многоэтажек обнаружили окровавленное тело девушки. Покойной оказалась известная порноактриса Кристина Лисина, знакомая любителям эротики по нику Kris the foxx. Ей был всего 21 год.

Вокруг ЧП ходит немало слухов. Кто-то утверждает, что звезду довели до самоубийства. Кто-то настаивает, что это был несчастный случай. Искать правду в столь запутанной ситуации непросто. Особенно, если близкие покойной рассказывают две разные версии происходящего.

Кому верить — вопрос, скорее, риторический.

Звездная болезнь

Спустя неделю после трагедии на связь со СМИ вышли родственники Кристины — родная сестра Мария и члены приемной семьи. Они рассказали, что в Петербург порноактриса перебралась из небольшого города Минусинск. Там она окончила школу, получила музыкальное образование и отучилась в колледже на факультете туризма. Но работать по профессии даже не думала.

В Северной столице девушка освоилась быстро. Изначально планировала работать в банке, но не продержалась и недели. Затем подалась в порноиндустрию, и дело пошло. За недолгую карьеру Лисина успела поработать с такими именитыми режиссерами, как Пьер Вудман и Рокко Сиффреди.

ФОТО: Инстаграм

По словам Марии, никто не осуждал Кристину за выбор нестандартной работы. Напротив, близкие поддерживали звезду. Правда, в последнее время она сама говорила о желании покинуть шоу-бизнес. Планировала начать жизнь с чистого листа.

«Кристина решила выйти из этого бизнеса. Она рассказывала, что купила квартиру за 15 миллионов в центре Петербурга, собиралась пойти учиться на психолога и открыть свой салон красоты», — сообщила в интервью сестра Kris the foxx.

А вот убитый горем возлюбленный Лисиной утверждает обратное.

Или психическое расстройство?

С музыкантом по имени Рустам Кристина начала встречаться уже в Петербурге. Узнав друг друга получше, молодые люди съехались. Поначалу все было хорошо, но через время парень начал замечать, что у Кристины есть кое-какие проблемы с психикой.

Со слов Рустама, Лисина периодически впадала в депрессии и признавалась, что ей очень тяжело жить.

«Не знаю, что ей могло помочь. Возможно, психолог. Я много раз просил ее сходить к нему, но она так и не сделала этого. Все проблемы с психикой у нее из детства: Кристина — сирота, приемная мама то забирала ее из детдома, то отдавала назад», — заключил музыкант в беседе со Starhit.ru.

Ни о каких дружеских отношениях порнозвезды с сестрой Марией Рустаму не было известно. Вероятно потому, что последняя не изъявляла желания познакомиться поближе. Сегодня организацией похорон дивы занимается исключительно ее возлюбленный. Будут ли присутствовать на церемонии родственники Лисиной — большой вопрос.



