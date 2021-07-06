МакSим перевезли в другую больницу: ее состояние ухудшилось

Стали известны новые подробности о состоянии здоровья госпитализированной с вирусной пневмонией певицы МакSим, которая на протяжении трех недель находится в коме с 80% поражением легких.

Как сообщает Life.ru, состояние певицы остается тяжелым, что подтвердилось новым КТ-сканированием. Снимки показали, что у МакSим появились новые образования в легких с признаками ухудшения. Более того, те новообразования, что уже были, стали более уплотненными.

По другим данным певицу перевезли из частной клинике «Медси» в Отрадном, куда она была первоначально госпитализирована изначально, в другую больницу.

Ранее с опровержением о лечении певицы за миллионы рублей выступила ее пиар-менеджер Яна Богушевская, хотя ранее продюсер Маргарита Соколова публиковала справку из клиники от 15 июля.

По словам Богушевской, МакSим находится в реанимации на аппарате ИВЛ в городской клинической больнице, однако в какой именно, она уточнять не стала. Возможно, такое решение было принято, чтобы оградить больницу от штурма стен учреждения репортерами и поклонниками.

Соколова пояснила, что певица, вопреки сообщения СМИ, до конца в себя не пришла. Однако на некоторое время у нее наблюдалось прояснение сознания во время соборования и причащения.

Официальных комментариев о причинах перевода из «Медси» получить не удалось.



