МакSим перевезли в другую больницу: ее состояние ухудшилось
Появились новые подробности состояния здоровья находящейся в коме певицы МакSим, сообщает Topnews.
Появились новые подробности состояния здоровья находящейся в коме певицы МакSим, сообщает Topnews.
Как сообщает Life.ru, состояние певицы остается тяжелым, что подтвердилось новым КТ-сканированием. Снимки показали, что у МакSим появились новые образования в легких с признаками ухудшения. Более того, те новообразования, что уже были, стали более уплотненными.
По другим данным певицу перевезли из частной клинике «Медси» в Отрадном, куда она была первоначально госпитализирована изначально, в другую больницу.
По словам Богушевской, МакSим находится в реанимации на аппарате ИВЛ в городской клинической больнице, однако в какой именно, она уточнять не стала. Возможно, такое решение было принято, чтобы оградить больницу от штурма стен учреждения репортерами и поклонниками.
Соколова пояснила, что певица, вопреки сообщения СМИ, до конца в себя не пришла. Однако на некоторое время у нее наблюдалось прояснение сознания во время соборования и причащения.
Официальных комментариев о причинах перевода из «Медси» получить не удалось.