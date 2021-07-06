Как узнать настоящий запах вашей квартиры?

Человеческое обоняние довольно избирательно. Так, например, мы отчетливо чувствуем запах чужой квартиры, а когда возвращаемся домой, наша возможность улавливать ароматы будто бы притупляется и мы не чувствуем никаких особенностей. Почему так происходит и как узнать настоящий запах своей квартиры?

Причина кроется в том, что человек способен быстро адаптироваться к новым запахам. Для утраты обоняния, достаточно несколько раз вдохнуть определенный аромат. Это происходит из-за так называемой обонятельной адаптации. Именно она не дает нам понять запах собственного тела, аромата парфюма спустя нескольких секунд его использования и так далее.

Другие органы чувств работают схожим образом. Так, например, работники ночных клубов или строек со временем перестают замечать громкие звуки, пишет Mens Health.

Когнитивный психолог Памела Далтон объяснил, как бороться с подобной тенденцией и улавливать все, что нас окружает. По мнению специалиста, каждый предмет имеет свой запах. Воспринимая информацию об аромате, наш нос дает реакцию мозгу: есть ли перед нами опасность или нет. Утрата обоняния может привести к ужасным последствиям и создать опасность для жизни.

Для того чтобы распознать аромат собственного дома, Далтон советует для смены восприятия выйти на прогулку. Если этого оказалось недостаточно, эксперт рекомендует прибегнуть к методам парфюмеров — задействовать физическую нагрузку. Так, прыжки или бег по квартире помогут увеличить кровоток и тем самым ненадолго обострить ваше обоняние.



