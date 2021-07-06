Тодоренко рассказала о своей серьезной болезни

Телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась подписчикам на боли в спине. Как оказалось, звезда «Орла и Решки» страдает болезнью позвоночника.

«Сегодня я проснулась от боли в спине. И с этим я ничего не могу поделать. У меня серьезная болезнь позвоночника», — написала Тодоренко в Instagram, опубликовав в доказательство рентген-снимок.

ФОТО: Инстаграм

Какое конкретно у нее заболевание, телеведущая не сообщила, пишет URA.RU.

Ранее ведущая призналась, что проболела коронавирусом весь свой отдых в Турции и день рождения, однако это не помешало ей насладиться праздником.

В марте стало известно, что врачи диагностировали у Тодоренко неизлечимую болезнь — витилиго. Она характеризуется нарушением пигментации, при котором из кожи исчезает окрашивающий ее меланин. Природа болезни до конца не изучена, нет и гарантированного способа излечиться от нее. В мае у Тодоренко выявили редкую генетическую мутацию, встречающуюся у одного из 100 тысяч человек, — миотонию Томсена. Недуг выражается в неправильном развитии мышц, возникает из-за мутации одного из генов и носит наследственный характер.



