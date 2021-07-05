Шок: как выглядит изменившаяся до неузнаваемости Татьяна Догилева
Народная артистка заметно располнела и постарела, сообщает teleprogramma.pro.
Народная артистка заметно располнела и постарела, сообщает teleprogramma.pro.
Друг актрисы Татьяны Догилевой, политолог Николай Злобин, в Instagram разместил редкий кадр с подругой. «Блондинка за углом», — кратко подписал он снимок.
Многие поклонники отметили, что Догилева за последний год сильно изменилась. Она совсем не похожа на себя прежнюю. Народная артистка заметно постарела и располнела. При этом на ее руке красуется большой синяк. «Догилеву не узнать. Время, судя по всему, беспощадно даже к таким звездам», «Что случилось с нашей любимой актрисой?» — задались вопросами в комментариях под фотографией пользователи.
Заметим, что Татьяна Догилева в последнее время испытывает проблемы со здоровьем. Она уже не раз говорила, что именно поэтому сильно располнела.