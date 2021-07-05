Шок: как выглядит изменившаяся до неузнаваемости Татьяна Догилева

Друг актрисы Татьяны Догилевой, политолог Николай Злобин, в Instagram разместил редкий кадр с подругой. «Блондинка за углом», — кратко подписал он снимок.

Многие поклонники отметили, что Догилева за последний год сильно изменилась. Она совсем не похожа на себя прежнюю. Народная артистка заметно постарела и располнела. При этом на ее руке красуется большой синяк. «Догилеву не узнать. Время, судя по всему, беспощадно даже к таким звездам», «Что случилось с нашей любимой актрисой?» — задались вопросами в комментариях под фотографией пользователи.

ФОТО: Инстаграм



Напомним, что Татьяне Догилевой сейчас 64 года. Она прославилась на всю страну благодаря таким картинам, как «Блондинка за углом», «Забытая мелодия для флейты», «Одна на миллион».