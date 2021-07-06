Будет очень жарко: ТОП-10 сериалов июля

«Молодые монархи»

Производство (страна) — Швеция

Жанр — мелодрама

В ролях — Эдвин Рюдинг, Омар Рудберг, Мальте Гордингер

Для кого — для тех, кто хотел узнать закулисную жизнь представителей монархии

Интриги плетутся не только в Букингемском дворце. Создатели «Молодых монархов» покажут, какие страсти кипят у претендентов на швейцарскую корону. Главный герой принц Вильгельм хочет быть обычным подростком, однако неожиданно ему выпала участь стать первым в очереди на престол. В сериале раскроют, с каким давлением приходится сталкиваться аристократам и как вообще проходит их закулисная жизнь. Юноша также столкнется с агрессивными взглядами учеников закрытой школы-интерната Хиллерск. Сможет ли он справиться с возлагаемыми на него обязанностями и мнением общества?

«Северные воды»

Производство (страна) — Великобритания

Жанр — детектив, драма

В ролях — Колин Фаррелл, Джек О’Коннел, Стивен Грэм, Том Кортни, Питер Маллан

Для кого — фанатам историй о суровых мужчинах

Мини-сериал «Северные воды» — экранизация одноименного романа Иэна Макгвайра. Произведение было внесено в десятку лучших книг 2016 года по версии New York Times и также выдвинуто на Букеровскую премию, поэтому можно смело отбросить сомнения относительно силы сюжета. В киновоплощении же играют видные британские актеры, а сами съемки проходили в Арктике ради полного погружения в атмосферу. Действие сериала развернется во время китобойной экспедиции. На борту корабля военный хирург и гарпунер, которым есть что скрывать. Оба опасные люди, и только один сможет остаться в живых.

«Сплетница»

Производство (страна) — США

Жанр — драма

В ролях — Эмили Элин Линд, Уитни Пик, Эли Браун, Джонатан Фернандез

Для кого — фанатам культового сериала «Сплетница»

Приятный сюрприз для тех, кто мечтал вновь увидеть на экранах жизнь золотой молодежи Верхнего Ист-Сайда. Только вот прежних героев, как и знаменитых шпилек, поклонники вряд ли дождутся. Создатели постарались придерживаться современных тенденций во всем: от способа распространения сплетен (а это бесконечное количество видов соцсетей) до одежды. Тем не менее образы персонажей не перестанут быть стильными и традиционно зададут тон в моде.

«Доктор Смерть»

Производство (страна) — США

Жанр — триллер, драма, криминал

В ролях — Алек Болдуин, Кристиан Слэйтер, Джошуа Джексон, Кэрри Престон

Для кого — любителям пощекотать нервы

Сериал «Доктор Смерть» основан на одноименном подкасте, в котором описывались жуткие подробности работы нейрохирурга Кристофера Данча. Врач много лет пользовался большим уважением у коллег, открыл свою клинку, однако за всеми успехами скрывались убийства и грубая халатность. Поначалу никто не замечал темную сторону Данча, но, когда количество его жертв превысило десятки человек, им начинает интересоваться полиция. Впрочем, самое страшное в этой истории то, что она рассказывает о реальном враче. За годы своей деятельности Кристофер покалечил 38 пациентов, за что и получил прозвище доктор Смерть. Сейчас мужчина находится в тюрьме, его приговорили к пожизненному заключению.

«Медиатор»

Производство (страна) — Россия

Жанр — триллер

В ролях — Андрей Бурковский, Дарья Мороз, Юлия Пересильд, Ирина Старшенбаум, Виктория Толстоганова

Для кого — тем, кто хочет узнать, с кем останется Андрей Павлов

Герой Бурковского — Андрей Павлов — ловкий переговорщик, к услугам которого прибегают крупные бизнесмены в попытке урегулировать самые сложные вопросы. Запутанные дела в работе плавно перетекают и в его личную жизнь. Медиатор разрывается между тремя очаровательными женщинами, однако получится ли у него сделать правильный выбор. Во втором сезоне Павлов и вовсе оказывается в психиатрической клинике.

«Сюрреалистический»

Производство (страна) — США

Жанр — фантастика, триллер, ужасы

В ролях — Тим Розон, Сара Леви, Адам Корсон, Морис Дин Винт, Саванна Бэсли

Для кого — для поклонников сериалов в духе «Сверхъестественное»

Агент по недвижимости Ник Роман и его команда профессионалов специализируются на продаже домов с неприятными сюрпризами, а именно привидениями и прочей нечистью. Однако перед сделкой главный герой обязательно изгоняет злых духов. Его напарницей станет Сьюзан Айрлен, которая скептически относится к занятию Ника. Впрочем, они столкутся с таким количеством демонов, что девушке придется поверить в существование потусторонних сил.



