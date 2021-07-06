Будет очень жарко: ТОП-10 сериалов июля
Сезон ярких сериальных премьер в самом разгаре. Зрителей ждут как продолжения полюбившихся проектов, так и показа новинок. Причем режиссеры смогли угодить даже аудитории с детьми, пишет «Стархит».
Сезон ярких сериальных премьер в самом разгаре. Зрителей ждут как продолжения полюбившихся проектов, так и показа новинок. Причем режиссеры смогли угодить даже аудитории с детьми, пишет «Стархит».
На экранах скоро появятся такие громкие сериалы, как «Чудотворцы» с Дэниелом Рэдклиффом и Стивом Бушеми, легендарная «Сплетница» и многие другие.
«Пробуждение»
Производство (страна) — Россия
Жанр — триллер, детектив, фантастика
В ролях — Евгений Миронов, Владимир Ильин, Наталия Вдовина, Александр Робак
Для кого — для тех, кто любит смешение жанров
Зрители увидят адаптацию американского сериала «Пробуждение» 2012 года. В центре событий следователь, который переживает трагические последствия автоаварии — гибель близкого человека. Только дело усложняется тем, что реальность героя раздваивается: в одной из них он теряет жену, в другой — сына. Каждый раз персонажу Миронова придется смиряться с потерей, а также параллельно заниматься распутыванием криминальных историй на работе. «Мой персонаж — детектив от Бога! Ему нужно было, расследуя по пути огромное количество преступлений, раскрыть самое главное преступление, связанное с ним лично», — говорил Евгений.
«Тернер и Хуч»
Производство (страна) — США
Жанр — комедия
В ролях — Джош Пек, Линдси Фонсека, Брэндон Джей МакЛарен, Карра Паттерсон
Для кого — для поклонников одноименного кинохита 80-х
Ремейк культовой комедии расскажет о знакомстве Скотта Тернера с псом Хучем. Только в центре событий не персонажи из оригинала, а сын главного героя, причем полный тезка. Нового Хуча Скотту-младшему завещает его отец перед смертью, так что увидеть Тома Хэнкса в продолжении, скорее всего, не получится. Тем не менее, создатели постарались сохранить настроение первой части: те же смешные ситуации, неуправляемость огромного дога и закрученный детективный сюжет. Поклонники «Тернера и Хуча» версии 80-х должны остаться довольны.
«Чудотворцы»
Производство (страна) — США
Жанр — комедия
В ролях — Дэниел Рэдклифф, Стив Бушеми, Джеральдин Вишванатан, Каран Сони
Для кого — для любителей абсурдного юмора
Это уже третий сезон сериала «Чудотворцы», где каждый раз меняются не только истории, но и временной отрезок действия. В первом зрители наблюдали за чудаковатыми работниками небесной канцелярии, а во втором сезоне — уже за жителями условного Средневековья. Продолжение обещает быть не менее увлекательным. В свежих выпусках актеры примерят на себе образы героев Дикого Запада. Неизменными же останутся комичность ситуаций и жесткий сарказм. К слову, сериал поможет окончательно оторвать от Рэдклиффа образ «мальчика, который выжил». Звезда фильмов о Поттере умеет по-настоящему смеяться над собой.
«Монстры за работой»
Производство (страна) — США
Жанр — комедия
В ролях — Бен Фельдман, Билли Кристал, Джон Гудман, Боб Питерсон, Джон Ратценбергер, Стефен Стэнтон
Для кого — для всей семьи
Спин-офф всеми любимой «Корпорации монстров». Действие развернется спустя полгода после событий полнометражной ленты. Джеймс Салливан и Майк Вазовский полностью перестроили работу в Монстрополисе. Теперь жители города не пугают бедных детей, а веселят, добывая энергию не из плача, а из смеха. Зрителям же предстоит увидеть, как новый персонаж Тайлор Таскмон будет превращаться из страшилы в обаятельного шутника. Беззаботный юмор анимационного сериала придется по вкусу аудитории разных возрастов.
«Молодые монархи»
Производство (страна) — Швеция
Жанр — мелодрама
В ролях — Эдвин Рюдинг, Омар Рудберг, Мальте Гордингер
Для кого — для тех, кто хотел узнать закулисную жизнь представителей монархии
Интриги плетутся не только в Букингемском дворце. Создатели «Молодых монархов» покажут, какие страсти кипят у претендентов на швейцарскую корону. Главный герой принц Вильгельм хочет быть обычным подростком, однако неожиданно ему выпала участь стать первым в очереди на престол. В сериале раскроют, с каким давлением приходится сталкиваться аристократам и как вообще проходит их закулисная жизнь. Юноша также столкнется с агрессивными взглядами учеников закрытой школы-интерната Хиллерск. Сможет ли он справиться с возлагаемыми на него обязанностями и мнением общества?
«Северные воды»
Производство (страна) — Великобритания
Жанр — детектив, драма
В ролях — Колин Фаррелл, Джек О’Коннел, Стивен Грэм, Том Кортни, Питер Маллан
Для кого — фанатам историй о суровых мужчинах
Мини-сериал «Северные воды» — экранизация одноименного романа Иэна Макгвайра. Произведение было внесено в десятку лучших книг 2016 года по версии New York Times и также выдвинуто на Букеровскую премию, поэтому можно смело отбросить сомнения относительно силы сюжета. В киновоплощении же играют видные британские актеры, а сами съемки проходили в Арктике ради полного погружения в атмосферу. Действие сериала развернется во время китобойной экспедиции. На борту корабля военный хирург и гарпунер, которым есть что скрывать. Оба опасные люди, и только один сможет остаться в живых.
«Сплетница»
Производство (страна) — США
Жанр — драма
В ролях — Эмили Элин Линд, Уитни Пик, Эли Браун, Джонатан Фернандез
Для кого — фанатам культового сериала «Сплетница»
Приятный сюрприз для тех, кто мечтал вновь увидеть на экранах жизнь золотой молодежи Верхнего Ист-Сайда. Только вот прежних героев, как и знаменитых шпилек, поклонники вряд ли дождутся. Создатели постарались придерживаться современных тенденций во всем: от способа распространения сплетен (а это бесконечное количество видов соцсетей) до одежды. Тем не менее образы персонажей не перестанут быть стильными и традиционно зададут тон в моде.
«Доктор Смерть»
Производство (страна) — США
Жанр — триллер, драма, криминал
В ролях — Алек Болдуин, Кристиан Слэйтер, Джошуа Джексон, Кэрри Престон
Для кого — любителям пощекотать нервы
Сериал «Доктор Смерть» основан на одноименном подкасте, в котором описывались жуткие подробности работы нейрохирурга Кристофера Данча. Врач много лет пользовался большим уважением у коллег, открыл свою клинку, однако за всеми успехами скрывались убийства и грубая халатность. Поначалу никто не замечал темную сторону Данча, но, когда количество его жертв превысило десятки человек, им начинает интересоваться полиция. Впрочем, самое страшное в этой истории то, что она рассказывает о реальном враче. За годы своей деятельности Кристофер покалечил 38 пациентов, за что и получил прозвище доктор Смерть. Сейчас мужчина находится в тюрьме, его приговорили к пожизненному заключению.
«Медиатор»
Производство (страна) — Россия
Жанр — триллер
В ролях — Андрей Бурковский, Дарья Мороз, Юлия Пересильд, Ирина Старшенбаум, Виктория Толстоганова
Для кого — тем, кто хочет узнать, с кем останется Андрей Павлов
Герой Бурковского — Андрей Павлов — ловкий переговорщик, к услугам которого прибегают крупные бизнесмены в попытке урегулировать самые сложные вопросы. Запутанные дела в работе плавно перетекают и в его личную жизнь. Медиатор разрывается между тремя очаровательными женщинами, однако получится ли у него сделать правильный выбор. Во втором сезоне Павлов и вовсе оказывается в психиатрической клинике.
«Сюрреалистический»
Производство (страна) — США
Жанр — фантастика, триллер, ужасы
В ролях — Тим Розон, Сара Леви, Адам Корсон, Морис Дин Винт, Саванна Бэсли
Для кого — для поклонников сериалов в духе «Сверхъестественное»
Агент по недвижимости Ник Роман и его команда профессионалов специализируются на продаже домов с неприятными сюрпризами, а именно привидениями и прочей нечистью. Однако перед сделкой главный герой обязательно изгоняет злых духов. Его напарницей станет Сьюзан Айрлен, которая скептически относится к занятию Ника. Впрочем, они столкутся с таким количеством демонов, что девушке придется поверить в существование потусторонних сил.