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Будет очень жарко: ТОП-10 сериалов июля

Евгений Миронов в сериале "Пробуждение" ФОТО: скриншот с youtube.com

Сезон ярких сериальных премьер в самом разгаре. Зрителей ждут как продолжения полюбившихся проектов, так и показа новинок. Причем режиссеры смогли угодить даже аудитории с детьми, пишет «Стархит».

На экранах скоро появятся такие громкие сериалы, как «Чудотворцы» с Дэниелом Рэдклиффом и Стивом Бушеми, легендарная «Сплетница» и многие другие.

«Пробуждение»

Производство (страна) — Россия

Жанр — триллер, детектив, фантастика

В ролях — Евгений Миронов, Владимир Ильин, Наталия Вдовина, Александр Робак

Для кого — для тех, кто любит смешение жанров

Зрители увидят адаптацию американского сериала «Пробуждение» 2012 года. В центре событий следователь, который переживает трагические последствия автоаварии — гибель близкого человека. Только дело усложняется тем, что реальность героя раздваивается: в одной из них он теряет жену, в другой — сына. Каждый раз персонажу Миронова придется смиряться с потерей, а также параллельно заниматься распутыванием криминальных историй на работе. «Мой персонаж — детектив от Бога! Ему нужно было, расследуя по пути огромное количество преступлений, раскрыть самое главное преступление, связанное с ним лично», — говорил Евгений.

«Тернер и Хуч»

Производство (страна) — США

Жанр — комедия

В ролях — Джош Пек, Линдси Фонсека, Брэндон Джей МакЛарен, Карра Паттерсон

Для кого — для поклонников одноименного кинохита 80-х

Ремейк культовой комедии расскажет о знакомстве Скотта Тернера с псом Хучем. Только в центре событий не персонажи из оригинала, а сын главного героя, причем полный тезка. Нового Хуча Скотту-младшему завещает его отец перед смертью, так что увидеть Тома Хэнкса в продолжении, скорее всего, не получится. Тем не менее, создатели постарались сохранить настроение первой части: те же смешные ситуации, неуправляемость огромного дога и закрученный детективный сюжет. Поклонники «Тернера и Хуча» версии 80-х должны остаться довольны.

«Чудотворцы»

Производство (страна) — США

Жанр — комедия

В ролях — Дэниел Рэдклифф, Стив Бушеми, Джеральдин Вишванатан, Каран Сони

Для кого — для любителей абсурдного юмора

Это уже третий сезон сериала «Чудотворцы», где каждый раз меняются не только истории, но и временной отрезок действия. В первом зрители наблюдали за чудаковатыми работниками небесной канцелярии, а во втором сезоне — уже за жителями условного Средневековья. Продолжение обещает быть не менее увлекательным. В свежих выпусках актеры примерят на себе образы героев Дикого Запада. Неизменными же останутся комичность ситуаций и жесткий сарказм. К слову, сериал поможет окончательно оторвать от Рэдклиффа образ «мальчика, который выжил». Звезда фильмов о Поттере умеет по-настоящему смеяться над собой.

«Монстры за работой»

Производство (страна) — США

Жанр — комедия

В ролях — Бен Фельдман, Билли Кристал, Джон Гудман, Боб Питерсон, Джон Ратценбергер, Стефен Стэнтон

Для кого — для всей семьи

Спин-офф всеми любимой «Корпорации монстров». Действие развернется спустя полгода после событий полнометражной ленты. Джеймс Салливан и Майк Вазовский полностью перестроили работу в Монстрополисе. Теперь жители города не пугают бедных детей, а веселят, добывая энергию не из плача, а из смеха. Зрителям же предстоит увидеть, как новый персонаж Тайлор Таскмон будет превращаться из страшилы в обаятельного шутника. Беззаботный юмор анимационного сериала придется по вкусу аудитории разных возрастов.

«Молодые монархи»

Производство (страна) — Швеция

Жанр — мелодрама

В ролях — Эдвин Рюдинг, Омар Рудберг, Мальте Гордингер

Для кого — для тех, кто хотел узнать закулисную жизнь представителей монархии

Интриги плетутся не только в Букингемском дворце. Создатели «Молодых монархов» покажут, какие страсти кипят у претендентов на швейцарскую корону. Главный герой принц Вильгельм хочет быть обычным подростком, однако неожиданно ему выпала участь стать первым в очереди на престол. В сериале раскроют, с каким давлением приходится сталкиваться аристократам и как вообще проходит их закулисная жизнь. Юноша также столкнется с агрессивными взглядами учеников закрытой школы-интерната Хиллерск. Сможет ли он справиться с возлагаемыми на него обязанностями и мнением общества?

«Северные воды»

Производство (страна) — Великобритания

Жанр — детектив, драма

В ролях — Колин Фаррелл, Джек О’Коннел, Стивен Грэм, Том Кортни, Питер Маллан

Для кого — фанатам историй о суровых мужчинах

Мини-сериал «Северные воды» — экранизация одноименного романа Иэна Макгвайра. Произведение было внесено в десятку лучших книг 2016 года по версии New York Times и также выдвинуто на Букеровскую премию, поэтому можно смело отбросить сомнения относительно силы сюжета. В киновоплощении же играют видные британские актеры, а сами съемки проходили в Арктике ради полного погружения в атмосферу. Действие сериала развернется во время китобойной экспедиции. На борту корабля военный хирург и гарпунер, которым есть что скрывать. Оба опасные люди, и только один сможет остаться в живых.

«Сплетница»

Производство (страна) — США

Жанр — драма

В ролях — Эмили Элин Линд, Уитни Пик, Эли Браун, Джонатан Фернандез

Для кого — фанатам культового сериала «Сплетница»

Приятный сюрприз для тех, кто мечтал вновь увидеть на экранах жизнь золотой молодежи Верхнего Ист-Сайда. Только вот прежних героев, как и знаменитых шпилек, поклонники вряд ли дождутся. Создатели постарались придерживаться современных тенденций во всем: от способа распространения сплетен (а это бесконечное количество видов соцсетей) до одежды. Тем не менее образы персонажей не перестанут быть стильными и традиционно зададут тон в моде.

«Доктор Смерть»

Производство (страна) — США

Жанр — триллер, драма, криминал

В ролях — Алек Болдуин, Кристиан Слэйтер, Джошуа Джексон, Кэрри Престон

Для кого — любителям пощекотать нервы

Сериал «Доктор Смерть» основан на одноименном подкасте, в котором описывались жуткие подробности работы нейрохирурга Кристофера Данча. Врач много лет пользовался большим уважением у коллег, открыл свою клинку, однако за всеми успехами скрывались убийства и грубая халатность. Поначалу никто не замечал темную сторону Данча, но, когда количество его жертв превысило десятки человек, им начинает интересоваться полиция. Впрочем, самое страшное в этой истории то, что она рассказывает о реальном враче. За годы своей деятельности Кристофер покалечил 38 пациентов, за что и получил прозвище доктор Смерть. Сейчас мужчина находится в тюрьме, его приговорили к пожизненному заключению.

«Медиатор»

Производство (страна) — Россия

Жанр — триллер

В ролях — Андрей Бурковский, Дарья Мороз, Юлия Пересильд, Ирина Старшенбаум, Виктория Толстоганова

Для кого — тем, кто хочет узнать, с кем останется Андрей Павлов

Герой Бурковского — Андрей Павлов — ловкий переговорщик, к услугам которого прибегают крупные бизнесмены в попытке урегулировать самые сложные вопросы. Запутанные дела в работе плавно перетекают и в его личную жизнь. Медиатор разрывается между тремя очаровательными женщинами, однако получится ли у него сделать правильный выбор. Во втором сезоне Павлов и вовсе оказывается в психиатрической клинике.

«Сюрреалистический»

Производство (страна) — США

Жанр — фантастика, триллер, ужасы

В ролях — Тим Розон, Сара Леви, Адам Корсон, Морис Дин Винт, Саванна Бэсли

Для кого — для поклонников сериалов в духе «Сверхъестественное»

Агент по недвижимости Ник Роман и его команда профессионалов специализируются на продаже домов с неприятными сюрпризами, а именно привидениями и прочей нечистью. Однако перед сделкой главный герой обязательно изгоняет злых духов. Его напарницей станет Сьюзан Айрлен, которая скептически относится к занятию Ника. Впрочем, они столкутся с таким количеством демонов, что девушке придется поверить в существование потусторонних сил.


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