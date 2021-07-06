Лорак не входила в сферу его интересов: Меладзе встал на защиту брата после обвинений в домогательствах

А вот неприятные слухи, которые ходят вокруг брата, артист пресекает. Как отметил Валерий Шотаевич, Константин никогда не решился бы сделать женщине непристойное предложение. «Он до такой степени скромный, интеллигентный человек, и настолько трепетно относится к девушкам. Словом, я не представляю, зная его с самого рождения, не представляю…» — сказал певец.

«Костя может написать женщине стихи, может совершить красивый поступок. Но намекать, что хочет чего-то взамен... Вряд ли... У него было столько проектов! Более того, если задать вопрос самой Каролине, она не сможет объяснить, к чему она все это ляпнула. Я не понимаю зачем. Ничего просто быть не могло. Желания у Кости не было. Мы обсуждаем девушек, которые нам нравятся. И она не входила в сферу его интересов. Но она объясняла то, что Костя не поработал с ней только потому, что она не приблизилась к нему. Здесь ситуация немного другая. «ВИА Гра» — это проект, который Костя наполнял своей энергией, музыкой и идеологией. У Каролины своя энергия и идеология», — добавил Валерий.